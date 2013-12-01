چهارمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلفی نژاد ظهر یکشنبه در نشست خبری این کنگره، گفت: چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت به مدت دو روز در تاریخ 14 و 15 آذر ماه با حضور یک هزار نفر در شیراز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: 500 نفر از میهمانان، دانشجویان و نخبگان استانهای مختلف کشور و 500 نفر نیز از دانشجویان و نخبگان برجسته استان فارس خواهند بود.

رئیس بنیاد نخبگان فارس با اشاره به اهداف چهارمین کنگره یادآور شد: تلاش برای مشارکت حداکثری نخبگان، دانشجویان و جوانان فعال در اندیشه ورزی پیرامون الگوی پیشرفت کشور، ظرفیت سازی برای مطالبه و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فرهنگ سازی و تقویت روحیه خود باوری در بین دانشجویان و نسل جوان کشور و.... از اهداف مهم این کنگره است.

خلفی نژاد ادامه داد: استان فارس به دلیل توانمندی فراوان در مباحث علمی و برگزاری پروژه های ملی برای اولین بار توانست میزبان برگزاری این کنگره باشد زیرا سه دوره قبل در تهران برگزار شده بود.

وی تاکید کرد: 916 مقاله، 43 وبلاگ و شبکه اجتماعی، 51 اثر تصویری برای این کنگره ارسال شده است.

رئیس بنیاد نخبگان فارس تصریح کرد: نشست های تخصصی در چهار محور طی دو روز برگزاری کنگره ارائه می شود.