به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي كل سپاه پاسداران، در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: حضور يادگاران دوران حماسه و فداكاري در جامعه اي كه حيات خود را مديون مجاهدت و سلحشوري اين عزيزان و شهيدان همرزمشان مي دانند بي شك موهبتي است كه مي بايست مغتنم شمرده شود ، تا نسل جوان امروز به اين اسوه هاي هميشه تابناك جانفشاني و استكبارستيزي كه در مكتب پيرجماران آرمانهاي اصيل انقلاب را فرا گرفته اند، تاسي جويند و استقلال طلبي و استكبار ستيزي ايرانيان را به جهان اعلام كنند.

اين اطلاعيه مي افزايد: امروز ايران اسلامي، جانبازي و مقاومت اين عزيزان نستوه را ستايش و به رشد روزافزون روحيه مقاومت و ايستادگي جوانانش مي بالد كه جانفشاني و آزادي خواهي را در صحنه هاي دفاع از حقوق حقه خويش به منصه ظهور رسانده و فشارهاي مجامع جهاني و قدرتهاي سلطه گر را با صلابتي خلل ناپذير پاسخ داده و روياهاي كوته انديشان كاخ سفيد را به كابوسي تلخ مبدل ساخته است.

در بخش پاياني اين اطلاعيه ضمن تكريم مقام آزادگان عزيز و لزوم توجه اساسي به مشكلات و نيازهاي واقعي اين عزيزان آمده است: 26 مردادماه به عنوان نقطه عطف و سرفصل درخشاني از تاريخ مقاومت ايران اسلامي در حافظه تاريخ ملت ايران باقي خواهد ماند، تاريخي كه ايستادگي حيرت انگيز و صبر و غيرت خيره كننده بهترين فرزند انقلاب بر تارك آن مي درخشد ، حادثه اي بسيار مبارك، كه روحيه سلطه ستيزي و آمادگي بي پايان ايرانيان حماسه آفرين و فداكار در دفاع از آرمانهاي انقلاب و مقابله با تهديدات و هرگونه تعرض از سوي دشمنان و بيگانگان به خاك ميهن اسلامي را همچنان زنده و با صلابت استمرار بخشيده است.