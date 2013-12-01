فهرست 10 فناوری پر جستجوی یاهو/ آیفون در صدر جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، در فهرست 10 موردی فناورانه ای که بیشترین تعداد جستجوها در موتور جستجوی یاهو را به خود اختصاص داده است،نام آیفون اپل در صدر این فهرست قرار گرفته است.

براساس گزارش منتشر شده پس از اپل نامهای کیندل آمازون و گلگسی سامسونگ قرار گرفته است، این درحالی است که کاربران نسبتا نام آی پد آپل کمتر جستجو کرده اند.

کنسولهای بازی مایکروسافت و سونی نیز که امسال برای اولین بار زمان عرضه مشابهی داشتند نیز در این فهرست جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده اند.

بلک بری ، آی پاد اپل، لومیا نوکیا و اکسپریا سونی نیز در این فهرست 10 موردی جستجوهای فناورانه در یاهو جای گرفته اند.