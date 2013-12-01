مریم منصوریان در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تيم سه نفره دختران هيئت ووشو استان قم در حالی به پيکارهاي ووشو قهرماني بانوان کشور اعزام شد که تمرینات خوبی را برگزار کرده و امیدوار به کسب مدال و موفقیت این تیم آینده دار در مصاف با حریفان هستیم.

وی یادآور شد: اين تيم به سرپرستي نجلا حسيني و با ترکيب مائده جلالي و فاطمه سيرجاني در اجرای فرم هاي فن لو و گوئن شو و معصومه شفاهي در اجرای فرم چانگ چوان و جين شو راهي اين پيکارها شد تا شانس خود را برای کسب مدال های طلا، نقره و برنز این مسابقات بیازماید.

مربی تیم بانوان هیئت ووشو استان قم خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون ووشو کشورمان رقابت هاي ووشو قهرماني کشور در بخش تالو رده سني نونهالان و نوجوانان از صبح يکشنبه دهم آذر ماه در آکادمي ملي ووشو در مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار مي شود.

وی با بیان اینکه در تمام رده های سنی قرار است پیکارهای ووشو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در آذر ماه با شرکت برترین های کشور برگزار شود، اضافه کرد: با توجه به اینکه نفرات برتر این دوره از مسابقات برای اعزام های برون مرزی سال آینده میلادی مورد توجه کادر فنی تیم های ملی رده های سنی مختلف ووشو کشورمان خواهند بود، قم نیز بهترین های خود را به این دوره از پیکارها اعزام می کند.

منصوریان ابراز داشت: با توجه به اهمیت کسب مدال از این پیکارها، و سعی و تلاش ما این بوده که چهره های شاخص ووشو قم در هر دو بخش تالو و ساندا به این پیکارها اعزام شده و از اعتبار ووشو قم دفاع کرده و برای ورزش قم مدال کسب کنند.

وی یاد آور شد: طبق برنامه ریزی انجام شده توسط فدراسیون ووشو قرار است مسابقات ووشو قهرمانی کشور و انتخابی تیم های ملی در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بخش تالو به انجام برسد و دیگر ورزشکاران قم نیز به مرور راهی این پیکارها می شوند.

مربی تیم بانوان هیئت ووشو استان قم با بیان اینکه میزبان این رقابت ها تهران است، عنوان داشت: هیئت ووشو استان کرمانشاه قرار بود پیش از این رقابت های ووشوکاران زن سراسر کشور را میزبانی کند اما این رقابت ها با تغییر میزبان در آکادمی فدراسیون ووشو واقع در مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می شود.