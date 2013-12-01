به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب می‌گفت افزود: امید دادن به مردم برای حل مشکلات اقتصادی از نکات مثبت گزارش بود ولی اختصاص بخش عمده‌ای از وقت گزارش به نقد عملکرد دولت گذشته موجب شد که گفته شود رئیس دولت حرف چندانی برای گزارش عملکرد ندارد.



وی افزود: آقای روحانی می‌دانند که دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری پایان یافته است و ایشان رئیس جمهوری همه ملت هستند و انتظارات همگی را در مصاحبه باید پاسخگو باشند و انشاءاله ایشان این کار را انجام دهند.



حبیبی بیان داشت: از نقد دولت گذشته بدون تخریب استقبال می‌کنیم اما نقد و سیاه‌نمایی نباید به سمتی برود که نقطه قوت دولت فعلی تلقی شود.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه دولت باید در برابر نقد مشفقانه و نیز مطالبات مردم پاسخگو باشد گفت: سه مجری که در این مراسم حضور داشتند سخنی از مطالبات مردم و نقدی از منتقدین منصف و مشفق به عنوان طرح سئوال مطرح نکردند. حال آنکه صدا و سیما در برنامه‌های خود این انتقادات را واتاب داده است. مناسب بود بخشی از آن سئوالات در اینجا مطرح می‌شد و افکار عمومی در جریان پاسخگویی رئیس جمهور قرار می‌گرفتند و هنوز هم دیر نشده است.



وی افزود: حزب موتلفه اسلامی در خصوص خزانه خالی، مسئله منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و رویکردهای اقتصادی دولت نقدهای مشفقانه‌ای مطرح کرد. حتی راه حل‌هایی برای برون رفت آن مطرح کرد. اما نه پاسخی تا کنون دریافت کرده و نه مجریان در طرح سئوالات خود آن را لحاظ کردند.



حبیبی در مورد توفیق دولت در دیپلماسی خارجی اظهار داشت: متأسفانه مجریان در این گزارش تبلیغاتی گفتند که آقای رئیس جمهور یک جامعه خسته و فرسوده را تحویل گرفته و تبدیل به یک جامعه با نشاط و با انگیزه کرده است. اگر جامعه ما فرسوده و خسته بود دانشمندان هسته‌ای ما پلمپ تأسیسات هسته‌ای را نمی‌شکستند و 100 عدد سانتریفیوژ را به 19 هزار نمی‌رساندند. اگر خسته و فرسوده بودند چرخه سوخت را کامل نمی‌کردند تا با افتخار وارد باشگاه هسته‌ای جهان بشوند. تیم مذاکره کننده همانطور که آقای ظریف اعتراف کرد با دست پر در مذاکرات حضور یافتند این دست پر مرهون فداکاری مسئولان در دولت گذشته بود.



وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور حتماً به خاطر دارند که در دولت دوم خردادیها غنی‌سازی متوقف شد و هیچ امتیازی هم از طرف 1+5 به ایران داده نشد. آقای ظریف در این داد و ستد دیپلماتیک بر اساس چه داده ای در مذاکرات حضور داشت نادیده گرفتن این مقاومت و پایداری مردم و مسئولان دلسوز نظام، موجب عدم استفاده دولت فعلی از همه دلسوزان می‌شود خوشبختانه آقای ظریف در مصاحبه‌ای از همه دولتهای گذشته تقدیر کرد.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تأکید کرد: نمی‌خواهیم این گله را مطرح کنیم ولی چرا همکاران شهید احمدی روشن که در موفقیت‌های هسته‌ای نقش کلیدی داشتند از کار برکنار شدند. خواسته حزب موتلفه اسلامی این است که از همه کسانی که در دانش هسته‌ای که حق ملی همه ملت ماست نقش داشته‌اند قدرشناسی و استفاده شود.



وی افزود: در مورد اعداد و ارقام ارائه شده در خصوص متعهدات و بدهی‌های دولت گذشته و تحلیل آن تناقض‌هایی وجود داشت که در آینده در مورد آن اظهارنظر خواهیم کرد.



حبیبی بیان داشت: ما از رئیس جمهوری انتظار داریم آستانه تحمل خود را بالا ببرند. در گزارشهای بعدی نگاهی به نقدهای مشفقانه بیندازند و اگر قبول دارند، عمل کنند.دولت در پاسخگویی به نقدها ضرر نمی‌کند حداقل فایده آن اقناع افکار عمومی است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اقدام اتحادیه اروپا در خصوص تحریم 14 شرکت ایرانی آن هم یک هفته پس از توافق گفت: آلمان، فرانسه، انگلیس یک ضلع گفتگو در مذاکرات هسته‌ای بودند. خانم اشتون هم رئیس دیپلماسی خارجی اتحادیه اروپاست. آنها چه پاسخی برای این اقدام دارند. ما در حالی که برای اعتمادسازی برخی از فعالیتهای هسته‌ای را متوقف کردیم. آنها نه تنها اقدامات تجاوزکارانه خود را متوقف نکردند بلکه توسعه هم دادند. چرا مأموریت ما اعتمادسازی و مأموریت آنها اعتمادسوزی است. امیدواریم رئیس دولت و وزیر خارجه پاسخی برای آن پیدا کنند و از خانم اشتون بازخواست جدی کنند. اگر قرار باشد آنها اقدامات غیرصحیح خود را ادامه دهند چه دلیلی برای ادامه مذاکرات باقی می‌ماند.



حبیبی همچنین در مورد اظهارات اخیر سخنگوی دولت در مورد رفع حصر از سران فتنه گفت: آقای نوبخت می‌گویند رفع حصر و آزادی زندانیان در دستور کار دولت است. باید دید نحوه دستور کار این مقوله چیست؟ اگر عده‌ای هنوز بر مواضع فتنه‌گری خود تاکید دارند چگونه می‌تواند دولت این موضوع را در دستور کار قرار دارد. سران فتنه حادثه‌ای ایجاد کرده‌اند که موجب قتل حداقل 22 شهید در سال 88 شد.



وی افزود: حامیان و مشوقان این فتنه، به نوعی مباشر در این قتل‌ها و فتنه‌گری و زخمی شدن برخی از مردم و آسیب‌های مالی آن می‌باشند مدعی‌العموم در این مورد وظایفی دارد بر فرض هم در این مورد سکوت شود، پاسخ شاکی خصوصی این قتل‌ها را چه کسی می‌دهد.



حبیبی تصریح کرد: مگر با مرور زمان می‌شود بر سر یک جنایت آشکار سرپوش گذاشت. مگر می‌شود خیانتی که اینها به ملت و نظام کردند و اقتدار و امنیت ملی را به خطرا نداختند فراموش کرد. مگر وطن فروشی و در معرص خطر قرار دادن استقلال کشور جرم کمی است. سخنگوی دولت چگونه از این همه ستم به مردم، ستم به جمهوریت و اسلامیت نظام چشم بپوشد.



وی در در مورد انتشار پیش‌نویس حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور گفت: اینکه دولت دغدغه حقوق شهروندی داشته باشد خیلی خوب است منتهی در عمل باید دید دغدغه حقوق چه دسته ای از شهروندان را دارد. اگر مثل دولت اصلاحات دغدغه حقوق شهروندی کسانی راداشته باشد که به فکر براندازی نظام در پوشش آزادی بیان و قلم هستند این یک راه طی شده و بن بست است اما اگر دغدغه حقوق همه مردم را داشته باشد باید از آن استقبال کرد.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: آنچه در این پیش‌نویس آمده است چیز جدیدی نیست ما در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15 اردیبهشت سال 83 همه این دقت‌ها را داریم. حتی دستور‌العمل آن را در 12 ماده دقیقاً پیش‌بینی شده است. ما قانون مطبوعات، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و از همه مهمتر فصل دوم، سوم و چهارم قانون اساسی را داریم که به وضوح در آن از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و... شهروندان سخن رفته است. آنچه اینجا مطرح است مسئله اجرا است نه کمبود قانون و مقررات همت دولت باید به سمت اجرا رود بویژه حقوق اقتصادی ملت که متأسفانه نقض می‌شود.



حبیبی در پایان با اشاره به دهم آذر روز مجلس، یادآور شد: مجلس نماد تداوم حضور و نظارت مردم در اعمال حاکمیت است. انتظار آن است که عملکرد مجلس در این خصوص، این مهم را برآورده کند. از جمله انتقادات حزب موتلفه اسلامی در طول چندسال گذشته نقض اصل 53 و 54 قانون اساسی در تنظیم بوده بوده است. اصلاح این اشتباه سی و پنج ساله درعدم درآمدهای نفتی دولت جز با اقتدار و حضور هوشمندانه مجلس ممکن نیست. هیچ بزرگداشتی برای روز مجلس مناسب‌تر از حفظ شأن آن نیست.