آموخته های دانش آموزان در برابر حوادث غیر مترقبه اجرایی شد/ آمادگی کامل البرز برای مقابله با زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین آمادگی در برابر حوداث و بلایای طبیعی به خصوص زلزله امروز در مدارس استان البرز همزمان با مدارس سراسر کشور با به صدا در آمدن آژیر خطر توسط دانش آموزان انجام شد.

نحوه برخورد دانش آموزان در هنگام وقوع زلزله، جای گیری در مکان های امن، چگونگی همکاری با نیروهای امداد رسان، نوع عکس العمل پس از وقوع زلزله و ... امروز در مدارس استان البرز به دانش آموزان آموزش داده شد و آنان نیز در شبیه سازی آموخته های خود را به نمایش گذاشتند.

مراسم متمرکز استانی این تمرین آمادگی پیش از ظهر یکشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، نیروهای امدادی از جلمه هلال احمر و آتش نشانی و نیروی انتظامی با هدف کاهش تلفات و آسیب ها در حین و پس از وقوع بلایای طبیعی در مدرسه دخترانه فاطمه پزشکی مهرشهر کرج برگزار شد.

تمهیدات برای مقابله با حوادث اندیشیده شده است

مدیرکل بحران استانداری البرز در این مراسم با بیان اینکه تمام تمهیدات لازم برای مقابله با حوادث غیر مترقبه در استان اندیشیده شده است، اظهار داشت: آمادگی نیروهای اجرایی و امدادی استان در مقابله با حوداث سنجیده شده است و خوشبختانه آمادگی کامل در صورت بروز حوادث خواهیم داشت.

ابوالقاسم باقری ادامه داد: "پناه گیری صحیح و خروج اضطراری" ایمن شعار امسال برای این تمرین ها در نظر گرفته شده است و امید می رود با برنامه ریزی و اجرای طرح های مرتبط، شناخت نقاط قوت و ضعف و پیگیری برای رفع آنها در صورت بروز اتفاق شاهد کمترین خسارات وارده باشیم.

آموزش و آرامش مهمترین عوامل در کاهش تلفات و خسارات

همچنین خسرو ساکی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز در این مراسم با بیان اینکه آموزش مهمترین عامل در کاهش خسارات و تلفات خواهد بود و این مهم با یادگیری صحیح دانش آموزان به خانواده ها نیز منتقل خواهد شد، اظهار داشت: خوشبختانه با اجرای طرح دادرس (دانش آموزان آماده در روزهای سخت) در بین دانش آموزان توانسته این نکات مهم و اساسی را علاوه بر دانش آموزان به خانواده های آنان نیز انتقال دهیم.

وی با تاکید بر نهادینه کردن این آموزش ها در بین دانش آموزان برای کاهش تلفات انسانی، گفت: حفظ آرامش و خونسردی از جمله موارد مهمی است که در هنگام وقوع حادثه باید رعایت شود و دانش آموزان باید با تمرین این آموزش ها در موقعیت های شبیه سازی شده بتوانند عکس العمل مناسبی در زمان حادثه داشت باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز افزود: در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه گاهی ممکن است تلفات و خسارات زیادی به شهر و شهروندان وارد نشود اما عدم آگاهی و نوع عکس العمل افراد در این زمان ممکن است موجب ایجاد خطر شود، به همین جهت بر آموزش صحیح دانش آموزان برای مقابله بسیار تاکید داریم و دانش آموزان نیز باید به خاطر داشته باشند آنچه را فرا می گیرند به اعضای خانواده خود منتقل کنند.

ساکی همچنین بر مقاوم سازی ساختمان تاکید کرد و گفت: تمام دستگاه ها باید بر امر مقاوم سازی ساختمان ها و فضاهای اداری تلاش داشته باشند و تمهیدات لازم را برای به حداقل رساندن خسارات بیندیشند.

تمرین آمادگی در برابر زلزله صبح یکشنبه در تمامی مدارس استان البرز در تمامی مقاطع با به صدا درآمدن آژیر خطر اجرا شد.