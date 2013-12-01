به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه پنجاهمین جلسه شورای عالی بیمه، افزود: در جلسه شورای عالی بیمه که با حضور وزیر بهداشت، نماینده سازمان نظام پزشکی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت و نمایندگانی از نیروهای مسلح، کمیته امداد، سازمان نظام پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند در خصوص یکپارچگی عملکرد سازمان های بیمه گر پایه مصوباتی به تصویب رسید.

وی گفت: استقرار پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پوشش فراگیر و رفع همپوشانی بیمه ای در سطح کشور از جمله این مصوبات بود که مقرر شد ظرف مدت 3 ماه در این خصوص اقدام شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد تعیین قیمت واقعی خدمات سلامت نیز گفت: تاکنون در هیچ زمانی قیمت واقعی خدمات به شکل علمی محاسبه و اعلام نشده و 18 سال است که این تکلیف برعهده دولت و سازمان های متولی گذاشته شده اما متاسفانه طی این مدت تلاشی برای واقعی کردن قیمت خدمات انجام نشده است.

به گفته ربیعی، این کار در دولت جدید در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفته و در این جلسه نیز شیوه تعیین قیمت واقعی خدمات سلامت را ارائه کرده ایم و مقرر شد که دستگاههای فروشنده خدمات و سازمان های بیمه گر مجددا این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و طی یک ماه به دبیرخانه اعلام کنند و امیدواریم در جلسه آتی شورای عالی بیمه بتوانیم قیمت خدمات سلامت و ویزیت را روشن و اعلام کنیم.

وی گفت: در خصوص وضعیت صندوق های بیمه ای محدودیتهای ساختاری زیادی وجود دارد که اقدامات در جهت شفاف سازی و ارتقای وضعیت سازمان های بیمه گر انجام خواهیم داد.

ربیعی در مورد رفع همپوشانی بیمه ای نیز گفت: با توجه به اینکه پایگاه اطلاعاتی منسجمی وجود ندارد متاسفانه همپوشانی های زیادی دیده می شود و امکان سیاست گذاری درستی در بخش سلامت به دلیل نبود آمار سازمان های بیمه گر وجود ندارد و هنوز مشخص نیست چه تعدادی در کشور بیمه هستند و یا اینکه چه تعدادی تحت پوشش بیمه قرار ندارند بر همین اساس نظام یکپارچه اطلاعات با تشکیل پایگاه اطلاعات بیمه ای طی سه ماه راه اندازی می شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: دستورالعمل یکسان رسیدگی به اسناد پزشکی، دستورالعمل های نظارتی و یکسان سازی ضوابط نیز ظرف مدت 6 ماه تعیین خواهد شد که این موضوع نیز یکی از مصوبات شورای عالی بیمه خدمات درمانی بود.

ربیعی به خرید راهبردی، بازنگری بسته بیمه پایه با رویکرد سلامت نگر نیز اشاره کرد و گفت: این مصوبه نیز ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی خواهد شد.

به گفته وی، در هیچ دوره ای تاکنون این هماهنگی که میان وزارت بهداشت و رفاه وجود دارد، نبوده و این موضوع باعث پیشرفت در اقدامات و برنامه ریزی های درست خواهد شد.

ربیعی از تشکیل جلسه بعدی شورای عالی بیمه خدمات درمانی در یک ماه و نیم آینده خبر داد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی طی 8 سال 8 مدیر به خود دیده است، گفت: اما در حال حاضر مدیران سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت برای 4 سال آینده برنامه ریزی خواهند کرد که این موضوع در یکپارچگی سازمان های بیمه گر موثر است که امیدواریم در آینده با نتایج خوبی نیز همراه باشد.