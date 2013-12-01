۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۷

حجت الاسلام توکلی:

عدم رعایت اخلاق اسلامی ناهنجاری های اجتماعی را افزایش می دهد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان کرمان رعایت نشدن اخلاق اسلامی و عدم پیروی از بزرگان دینی را از جمله عوامل افزایش ناهنجاری های اجتماعی در جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی پیش از ظهر شنبه در جمع بسیجیان گفت: بسیج شجره طیبه ای است که در طول 30 سال انقلاب به خوبی خودش را نشان داده و در همه زمینه ها و محورها رشد کرده است.

وی بسیج را یک تشکل و سازمان قدرتمندی دانست و گفت: این تشکل به دور از ضوابط اداری، افرادی را برای اهداف مختلف زیر چتر خود قرار داده است که زیر بنای فکری و عقدیتی آنان، عبودیت و بندگی خداست.

حجت الاسلام توکلی اظهار داشت: بسیج دارای مولفه هایی است که نظامی گری، فرهنگی، اقتصادی و غیره از جمله آن مولفه هاست و نگاه به بسیج باید یک نگاه همه جانبه ای باشد که تمامی مولفه ها را در بر بگیرد.

این مسئول قضایی نگاه تک جانبه به بسیج را نگاه دارای عیب و نقص دانست و  تصریح کرد: نگاه به بسیج باید یک نگاه جامع و همه جانبه باشد تا افرادی هم که تربیت می شوند همه جانبه باشند.

وی ابراز داشت: بسیج یک کلمه است ولی اگر مفهوم آنرا بخواهیم توسعه بدهیم بسیار گسترده و فراگیر خواهد بود.

حجت الاسلام توکلی تاکید کرد: سازمان بسیج نباید محدود و فیلتر شود، هنر بسیج این است که همه افراد را جذب و انسانهای شایسته و خوبی تربیت کند.

وي ادامه داد: شاخصه اصلي يك فرد بسيجي حسن خلق اوست و اين شاخصه در رسالت رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع) متبلور بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، همچنين با اشاره به آيات انتهايي سوره فرقان را كه ویژگیهای عبادالرحمن را توصيف مي كند بيان داشت: ما انسانها نيز باید با الگو گرفتن از آن بزرگواران به اين روش پسنديده دست يابيم.

وي با بيان اينكه در حال حاضر خشونت، درگيري ضرب و جرح از آمار بالایی برخوردار است، افزود: این موضوع به دلیل دوری از خصایص عبادالرحمن و عدم پیروی از بزرگان دینی در اخلاق و رفتار است.

حجت الاسلام توکلی با اشاره به اینکه شب زنده داری و بیتوته کردن در راه خدا یکی دیگر از ویژگیهای عبادالرحمن است ، اضافه کرد: از شبهای زمستان که شبهای بلندی است در راستای ارتباط با خدا استفاده شود.

وی از دیگر ویژگیهای عبادالرحمن را انفاق کردن در راه خدا ذکر کرد و اظهار داشت: افراد مومن حد تعادل را در انفاق در راه خدا رعایت می کنند نه آنقدر دست و دلبازی می کنند که خود محتاج شوند و نه آنقدر خست به خرج می دهند که هیچ کس از تمکن آنها بهره ای نبرد.
 

