عدم رعایت اخلاق اسلامی ناهنجاری های اجتماعی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی پیش از ظهر شنبه در جمع بسیجیان گفت: بسیج شجره طیبه ای است که در طول 30 سال انقلاب به خوبی خودش را نشان داده و در همه زمینه ها و محورها رشد کرده است.

وی بسیج را یک تشکل و سازمان قدرتمندی دانست و گفت: این تشکل به دور از ضوابط اداری، افرادی را برای اهداف مختلف زیر چتر خود قرار داده است که زیر بنای فکری و عقدیتی آنان، عبودیت و بندگی خداست.

حجت الاسلام توکلی اظهار داشت: بسیج دارای مولفه هایی است که نظامی گری، فرهنگی، اقتصادی و غیره از جمله آن مولفه هاست و نگاه به بسیج باید یک نگاه همه جانبه ای باشد که تمامی مولفه ها را در بر بگیرد.

این مسئول قضایی نگاه تک جانبه به بسیج را نگاه دارای عیب و نقص دانست و تصریح کرد: نگاه به بسیج باید یک نگاه جامع و همه جانبه باشد تا افرادی هم که تربیت می شوند همه جانبه باشند.

وی ابراز داشت: بسیج یک کلمه است ولی اگر مفهوم آنرا بخواهیم توسعه بدهیم بسیار گسترده و فراگیر خواهد بود.

حجت الاسلام توکلی تاکید کرد: سازمان بسیج نباید محدود و فیلتر شود، هنر بسیج این است که همه افراد را جذب و انسانهای شایسته و خوبی تربیت کند.

وي ادامه داد: شاخصه اصلي يك فرد بسيجي حسن خلق اوست و اين شاخصه در رسالت رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع) متبلور بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، همچنين با اشاره به آيات انتهايي سوره فرقان را كه ویژگیهای عبادالرحمن را توصيف مي كند بيان داشت: ما انسانها نيز باید با الگو گرفتن از آن بزرگواران به اين روش پسنديده دست يابيم.

وي با بيان اينكه در حال حاضر خشونت، درگيري ضرب و جرح از آمار بالایی برخوردار است، افزود: این موضوع به دلیل دوری از خصایص عبادالرحمن و عدم پیروی از بزرگان دینی در اخلاق و رفتار است.

حجت الاسلام توکلی با اشاره به اینکه شب زنده داری و بیتوته کردن در راه خدا یکی دیگر از ویژگیهای عبادالرحمن است ، اضافه کرد: از شبهای زمستان که شبهای بلندی است در راستای ارتباط با خدا استفاده شود.

وی از دیگر ویژگیهای عبادالرحمن را انفاق کردن در راه خدا ذکر کرد و اظهار داشت: افراد مومن حد تعادل را در انفاق در راه خدا رعایت می کنند نه آنقدر دست و دلبازی می کنند که خود محتاج شوند و نه آنقدر خست به خرج می دهند که هیچ کس از تمکن آنها بهره ای نبرد.

