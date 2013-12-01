ارائه خدمات بی منت وظیفه همه مسئولان و مدیران شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، رییس شورای شهر کرج پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرداری کرج با اشاره به توسعه خدمات رسانی به مردم گفت: توسعه خدمات رسانی به مردم باید در دستور کار همه مدیران شهری قرار بگیرد.

محمود دادگو در ادامه تاکید کرد: مدیران باید با شناسایی نیازهای مردم در گوشه گوشه شهر امر توسعه شهری را به جد دنبال کنند و در راستای برآوردن نیازهای شهروندان بکوشند.

دادگو افزود: شهرداران مناطق 12 گانه باید عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهند و برای تمامی محله ها و مناطق شهری به میزان تساوی خدمات اراده دهند.

رییس شورای شهر کرج در ادامه با اشاره به شیوه های موفقیت در ارائه خدمات توسط مدیران و مسئولان شهری افزود: مشارکت های مردمی برای ارائه خدمات متنوع تر و مطلوب تر مدیران را کمک می کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

دادگو یادآور شد: برای بر طرف کردن مشکلات شهری مدیران باید با مردم در تعامل باشند زیرا این تعاملات است که مشکلات را یکی پس از دیگری از بین خواهد برد.

رییس شورای شهر کرج تاکید کرد: برای شتافتن به سوی توسعه شهری نیازمند توجه مدیران در تمامی بخش ها هستیم و زمانی به توسعه خواهیم رسید که میزان خدمات رسانی به مردم را بیش از گذشته کنیم.

دادگو در پایان از دغدغه های شورای اسلامی شهر کرج گفت و اظهار داشت: مهمترین معضلاتی که در حال حاضر گریبانگیر کلانشهر کرج است، معضل ترافیک است که با اصلاح ورودی های شهر، که در نتیجه باعث تغییر در سیما و منظر شهر می شود و همچنین تلاش در جهت رفع بافت‌های فرسوده حل خواهد شد.