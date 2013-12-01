شهرداری ورامین روی نوار پیروزی/ دانشگاه آزاد مغلوب صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های ایران صبح امروز یکشنبه با انجام چهار بازی از هفته چهارم در خانه تکواندو پیگیری شد که در مهمترین بازی تیم های اول و دوم جدول به مصاف هم رفتند. شهرداری وارمین که تا پایان هفته سوم با 9 امتیاز به همراه دانشگاه آزاد در صدر جدول ایستاده بود در پیکاری رودرو برابر این تیم صاحب برتری 6 بر 2 شد و به تنهایی صدر جدول را در اختیار گرفت.

در این مبارزه خانلرخانی که اسبقی و مردانی را در اختیار نداشت، تیم خود را متفاوت با هفته‌های قبل به میدان فرستاد. در واقع جابجایی تکواندوکاران در اوزان مختلف کادر فنی دانشگاه آزاد گمراه کرد تا شهرداری یک 3 امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کند.

در این دیدار علی شاکری، ابوالفضل یعقوبی، صادق موسوی، بهنام بیات ، مهران عسگری و حمیدرضا بات شش تکواندوکار پیروز شهرداری بودند. داود عبدالرضایی و مهدی خدابخش هم برای دانشگاه دو پیروزی انفرادی به دست آوردند. البته در وزن سوم محمد خمسه مقابل عبدالرضایی به میدان نرفت.

در دیگر مبارزه این هفته استیل البرز به اولین پیروزی خود دست يافت. شاگردان مرتضی سلطانی موفق به پیروزی 7بر يک مقابل تیم خلع سلاح شده ملی حفاری شدند. ملی حفاری "رامین عزیزف" آذری ، وحید عبداللهی و مسعود حجی زواره را در اختیار نداشت و نفرات جایگزین هم روز خوبی نداتشند. میلاد کوهستانی تنها تکواندوکار پیروز ملی حفاری بود. سجاد مصطفوی ، یاسین اکبرنتاج ، مجید رجبی ، احسان امینی ، امید عمیدی ، پوریا عرفانیان و پیام قبادی هم برای استیلی ها پیروز شدند.

جوانه هم در مقابل شهرداری اندیشه صاحب پیروزی 6 بر 2 شد تا اولین سه امتیاز را به حساب خود واریز کند. سلمیانی ، عباسیان ، احسانی ، عیسی بیگ لو ، قربانی و مرادیان تکواندوکاران جوانه بودند که رقبای خود را شکست دادند. حسینی پناه و فرشاد مهر هم برای شهرداری اندیشه دو پیروزی انفرادی کسب کردند.

در آخرین بازی هفته پاس قوامین در یک مبارزه سخت و دشوار در پیکار با سلحشور به زحمت از شکست پیروزی ساخت و 5بر3 به برتری دست يافت. در جدول رده بندی تا پایان هفته چهارم شهرداری ورامین با 12 امتیاز به تنهایی در صدر جدول رده بندی قرار دارد. پاس قوامین با 9 امتیاز و تفاضل بهتر نسبه به دانشگاه در مکان دوم قرار دارد و دانشگاه آزاد هم با 9 امتیاز سوم است. ملی حفاری نیز با 6 امتیاز خانه چهارم را به خود اختصاص داده است. سلحشور با 5 امتیاز،‌ مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه با سه امتیاز و شهرداری شهر اندیشه هم بدون امتیاز به ترتیب پنجم تا هشتم هستند.