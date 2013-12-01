به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای سیاستگذاری هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران توسط کانون نمایشنامهنویسان خانه تئاتر ایران انتخاب و معرفی شدند.
براساس انتخاب هیات مدیره وقت هر دوره کانون نمایشنامهنویسان ایران، محمد چرمشیر، علیرضا نادری، محمد امیریاراحمدی، بهزاد صدیقی و حسن باستانی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران انتخاب و معرفی شدند.
براساس آیین نامه انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، این اعضا در هر دوره شامل هیات مدیره وقت این کانون و هنرمندانی خارج از اعضای هیات مدیره به دعوت دبیر دوره انتخاب میشوند. این آیین نامه هر یک از اعضای هیات مدیرهای که بخواهد نمایشنامهاش را در مسابقه نمایشنامهنویسی در هر دوره شرکت دهد، نمیتواند به عنوان عضو شورای سیاستگذاری آن دوره فعالیت کند یا به عنوان داور دوره انتخاب شود.
محمد چرمشیر (نمایشنامه نویس، دراماتورژ و مدرس نمایشنامهنویسی)، علیرضا نادری (نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر)، محمد امیریاراحمدی (نمایشنامهنویس، دراماتورژ و عضو هیات مدیره کانون نمایشنامهنویسان)، بهزاد صدیقی(نمایشنامهنویس، دراماتورژ و عضو هیات مدیره کانون نمایشنامهنویسان) و حسن باستانی (نمایشنامهنویس، کارگردان تئاتر و عضو هیات مدیره کانون نمایشنامهنویسان) از اعضای این دوره در خرداد ماه سال جاری انتخاب شدند و کار خود را آغاز کردند.
هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران به دبیری بهزاد صدیقی توسط کانون نمایشنامهنویسان خانه تئاتر ایران برگزار میشود.
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