16 هزار جوان لرستانی عضو جمعیت هلال احمر هستند

مژگان حجاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 16 هزار جوان لرستانی عضو جمعیت هلال احمر استان لرستان هستند.

وی با اشاره به کانونهای جمعیت هلال احمر استان لرستان تصریح کرد: هم اکنون کانونهای مختلفی مانند کانون غنچه ها، جوانان، روستایی، طلاب، دانشجو و ... تحت پوشش جمعیت هلال احمر لرستان فعالیت دارند.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان لرستان با اشاره به فعالیت 42 کانون غنچه ها در لرستان، افزود: همچنین در حال حاضر 13 کانون جوانان، 16 کانون روستایی، هفت کانون طلاب و 18 کانون دانشجویان تحت نظر جمعیت هلال احمر لرستان فعالیت دارند.

حجاریان اجرای طرح کاروان نیکوکاری، برگزاری کلاسهای آموزشی، برگزاری اردوهای استانی و شهرستانی، و ... را از جمله برنامه های معاونت جوانان هلال احمر لرستان طی سالجاری عنوان کرد.

وی افزود: طی شش ماه نخست سالجاری 150 نفر از جوانان عضو هلال احمر لرستان به اردوهای آموزشی در استانهای دیگر اعزام شده اند.

