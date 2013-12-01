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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۸

حجاریان خبر داد:

16 هزار جوان لرستانی عضو جمعیت هلال احمر هستند

16 هزار جوان لرستانی عضو جمعیت هلال احمر هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان لرستان از عضویت 16 هزار جوان در این جمعیت خبر داد.

مژگان حجاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 16 هزار جوان لرستانی عضو جمعیت هلال احمر استان لرستان هستند.

وی با اشاره به کانونهای جمعیت هلال احمر استان لرستان تصریح کرد: هم اکنون کانونهای مختلفی مانند کانون غنچه ها، جوانان، روستایی، طلاب، دانشجو و ... تحت پوشش جمعیت هلال احمر لرستان فعالیت دارند.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان لرستان با اشاره به فعالیت 42 کانون غنچه ها در لرستان، افزود: همچنین در حال حاضر 13 کانون جوانان، 16 کانون روستایی، هفت کانون طلاب و 18 کانون دانشجویان تحت نظر جمعیت هلال احمر لرستان فعالیت دارند.

حجاریان اجرای طرح کاروان نیکوکاری، برگزاری کلاسهای آموزشی، برگزاری اردوهای استانی و شهرستانی، و ... را  از جمله برنامه های معاونت جوانان هلال احمر لرستان طی سالجاری عنوان کرد.

وی افزود: طی شش ماه نخست سالجاری 150 نفر از جوانان عضو هلال احمر لرستان به اردوهای آموزشی در استانهای دیگر اعزام شده اند.
 

کد مطلب 2186461

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