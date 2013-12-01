۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۳

تخريب واحدهاي مسكوني غير مجاز در تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: شهرداري منطقه هفت تبريز از تخریب واحد های مسکونی غیر مجاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عکی گنجی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در يك اقدام هماهنگ چهار  واحد مسكوني و يك واحد تجاري غير مجاز در منطقه هفت تخریب شد.

وی در خصوص چرایی این اقدام اظهار داشت: چهار واحد مسكوني در منطقه آخماقيه كه به صورت شبانه و غير مجاز حصار كشي و تصرف شده بود  در اقدامي هماهنگ با نيروي  انتظامي و معاونت خدمات شهري  با حكم قضايي تخريب شد.

گنجی افزود: همچنين يك واحد تجاري به صورت كارگاه  كه در حوالي ميدان ميوه و تره بار به صورت غير مجاز حصار كشي شده بود نیز در راستای این طرح  تخريب شد.

شهردار جنوب غرب تبريز با اشاره به اینکه متخلفان در ابتدا مانع از تخريب واحد هاي غير مجاز شدند كه با دخالت نيروي انتظامي عمل تخريب و آوار روبي انجام گرفت، گفت: وجود ساخت و سازهاي غير مجاز  از معضلات اساسي در اين منطقه بوده که شهرداري منطقه هفت در تلاش است با تخريب و جلوگيري از انواع ساخت و سازهاي غير مجاز، با مشكل حاشيه نشيني و تجمع افراد متخلف مقابله كند.

گنجي همچنين با اشاره به اين تخريب ها آن را گامي مهم براي  آغاز برنامه هاي جديد اين شهرداري در راستاي مبارزه با تخلفات شهري دانست .
 

