به گزارش خبرنگار مهر، هشتم تیرماه امسال زنی با مراجعه به دادسرای 31 تهران و طرح شکایتی عنوان داشت که فرد ناشناسی طی تماس تلفنی و به بهانه پرداخت هزینه حق الوکاله مرا به پای دستگاه خودپرداز کشانده و اقدام به کلاهبرداری کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور شعبه سوم دادیاری دادسرای ناحیه 31 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

شاکی پس از حضور در اداره چهاردهم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: شخصی با من تماس گرفت و اظهار داشت که می خواهد برای زندانی شان وکیل اختیار کند و به بهانه پرداخت حق الوکاله از من شماره حساب درخواست کرد و مرا به جلوی دستگاه عابر بانک کشاند و کدهایی گفت که من نیز این کدها را وارد سیستم دستگاه خودپرداز کرده اما بعد از گرفتن پرینت تراکنش مالی متوجه شدم که طی چندین نوبت، در مجموع مبلغ سه میلیون و 900 هزار تومان از حسابم خارج و به حساب های مختلف واریز شده است .

همزمان با آغاز تحقیقات در خصوص شکایت اولین شاکی پرونده ، شکایت های مشابه دیگری به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که در تمامی آنها، تعدادی از "وکلای دادگستری" مورد کلاهبرداری از سوی فرد ناشناسی قرار گرفته بودند که این شخص به بهانه اینکه در خارج از کشور به سر می برد از آنها درخواست کرده تا به دستگاه خودپرداز مراجعه تا از طریق حساب ارزی اقدام به انتقال وجه به حساب آنها کند .

یکی از شکات در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: شخصی که خود را برادر فرد دیگری به نام آرمین فرجام معرفی کرد، اظهار داشت که اکنون در خارج از کشور است و برادرش به علت یک پرونده درگیری در بازداشت به سر می برد. این درحالیست که می بایست برای انجام امور تجاری ، در دبی باشد و به این بهانه از من درخواست کرد تا وکالت برادرش را به عهده بگیرم . زمانیکه درخواست او را برای وکالت برادرش قبول کردم ، این شخص درخواست شماره کارت و شماره حساب کرد تا مبلغی را از طریق حساب ارزی به حسابم واریز کند و به این بهانه مرا به پای دستگاه خودپرداز کشاند و مبلغ دو میلیون و 500 هزار تومان از حسابم خارج کرد.

یکی دیگر از وکلای دادگستری که به همین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بود نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: فردی با دفتر وکالتم تماس گرفت و اظهار داشت که از موکلین بنده است و چون در دبی است می خواهد مبلغی را به عنوان حق الوکاله به حسابم واریز کند و به این بهانه از من شماره حساب خواست و اظهار کرد که چون حسابش ارزی است می بایست به عابر بانک مراجعه کنم. بنده نیز منشی خود را به جلوی دستگاه خودپرداز فرستاده و شخص مذکور به او کدهایی را گفتند که پس از وارد شدن این کدها و اخذ پرینت حساب متوجه شدیم که در عوض واریز پول به حساب ، مبلغ دو میلیون و 500 هزار تومان از حساب بنده خارج شده است .

مالباخته ای دیگر نیز در اداره چهاردهم حاضر و به کارآگاهان گفت: فرد ناشناسی با بنده تماس گرفت و اظهار داشت که می خواهند وکالت برادرشان را که در یک سانحه تصادف رانندگی محکوم شده را قبول کنم. بنده نیز طبق روال معمول از او خواستم تا به دفتر وکالتم مراجعه کند که اظهار داشتند خودشان در دبی هستند و نمی توانند حضوری به دفتر مراجعه کند و مدعی شد که می خواهند مبلغ اولیه ای را به عنوان حق الوکاله به حساب بنده واریز کند و از من شماره حساب خواست و بنده را به پای دستگاه عابربانک کشاند. بعد از اخذ پرینت متوجه شدم که مبلغ سه میلیون و 700 هزار تومان از حساب بنده خارج شده است .

با توجه به شیوه و شگرد یکسان در کلاهبرداری از گروهی از وکلای دادگستری و اطمینان از این موضوع که تمامی کلاهبرداری ها از سوی یک نفر انجام شده ، کارآگاهان اداره چهاردهم تحقیقات خود را آغاز و با بررسی تراکنش های مالی متعلق به مالباختگان متوجه شدند که تمامی وجوه کلاهبرداری شده به حساب فرد مشخصی به نام "محمد . ن" منتقل شده است. با شناسایی محل افتتاح حساب ، کارآگاهان به شعبه بانک مورد نظر مراجعه و در بررسی اسناد و مدارک شناسایی افتتاح کننده حساب اطمینان پیدا کردند که تمام اسناد و مدارک ارائه شده به بانک ، جعلی و متعلق به فرد دیگری به نام "مجید . م" است که متهم پرونده با جعل هویت "محمد . ن" و با استفاده از اسناد جعلی متعلق به "مجید . م" اقدام به افتتاح حساب های مختلف بانکی با نام این دو نفر کرده است.

افتتاح کننده حساب در حالی با مشخصات محمد. ن اقدام به افتتاح حساب کرده بود که در بررسیهای به عمل آمده و شناسایی محمد . ن مشخص شد که وی بیش از 80 سال سن دارد.

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی ، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه اعلام این خبر ضمن اشاره به این موضوع مهم که "برای انتقال وجه از طریق سیستم عابر بانک نیازی به مراجعه صاحب حساب به دستگاه خودپرداز ( ATM ) وجود ندارد" ، عنوان داشت: " با توجه به شناسایی تصویر افتتاح کننده حساب های مجعول و به منظور شناسایی هویت این شخص ، دستور انتشار تصویر وی از سوی مقام قضایی صادر شده است. به همین خاطر از تمام شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب اداره چهاردهم شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص هویت ، محل سکونت و دیگر اقدامات مجرمانه احتمالی این شخص را از طریق شماره تماس های 51055514 و 51055415 در اختیار اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .