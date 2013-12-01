مردم ایران 9 دی بصیرت خود را به جهانیان نشان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید حسینی ظهر یکشنبه در جلسه بزرگداشت یومالله 9 دی، افزود: حماسه 9 دی و توطئهها و خیانتهای دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در روزهای قبل از حماسه 9 دی در سال 88 باید برای جوانان تبیین شود.
وی ادامه داد: مهمترین برنامه این روز ارزشمند، تجمع مردم در شب 9 دی در حسینیه اعظم زنجان است.
حسینی افزود: مردم با حضور در راهپیمایی 9 دی، آگاهی و بصیرت خویش را به نمایش گذاشتند که باید خیانتها و فتنههای عاشورای 88 برای جوانان تبیین شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: اعتراض به اقدامات خصمانه استکبار جهانی و برخی از ایادی داخلی آن که با تحریکات مردم توسط رسانههای بیگانه حرکت میکردند که این جریان در انتها به حرمتشکنی دستهجات عزاداری منتهی شد و حمایت بیدریغ مردم از نظام و ولایتفقیه، مهمترین اقدامی است که مردم با حضور کمسابقه خود در 9 دی به نمایش گذاشتند.
حسینی افزود: برپایی محافل پرسش و پاسخ، برپایی بیش از 50 گفتمان دینی، نواخته شدن زنگ بصیرت و بیعت با ولایت، برپایی نشستهای سیاسی و بررسی حماسه عظیم 9 دی با دعوت از اساتید برجسته، تهیه نرمافزار برای گوشیهای تلفن همراه در خصوص بصیرت دینی، از جمله برنامههایی است که سال گذشته به اجرا درآمده و امسال نیز با محتوای غنیتری برگزار میشود.
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