مردم ایران 9 دی بصیرت خود را به جهانیان نشان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید حسینی ظهر یکشنبه در جلسه بزرگداشت یوم‎الله 9 دی، افزود: حماسه 9 دی و توطئه‎ها و خیانت‎های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در روزهای قبل از حماسه 9 دی در سال 88 باید برای جوانان تبیین شود.

وی ادامه داد: مهم‌ترین برنامه این روز ارزشمند، تجمع مردم در شب 9 دی در حسینیه اعظم زنجان است.

حسینی افزود: مردم با حضور در راهپیمایی 9 دی، آگاهی و بصیرت خویش را به نمایش گذاشتند که باید خیانت‎ها و فتنه‎های عاشورای 88 برای جوانان تبیین شود.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: اعتراض به اقدامات خصمانه استکبار جهانی و برخی از ایادی داخلی آن که با تحریکات مردم توسط رسانه‎های بیگانه حرکت می‎کردند که این جریان در انتها به حرمت‎شکنی دسته‌جات عزاداری منتهی شد و حمایت بی‌دریغ مردم از نظام و ولایت‌فقیه، مهم‌ترین اقدامی است که مردم با حضور کم‎سابقه خود در 9 دی به نمایش گذاشتند.



حسینی افزود: برپایی محافل پرسش و پاسخ، برپایی بیش از 50 گفتمان دینی، نواخته شدن زنگ بصیرت و بیعت با ولایت، برپایی نشست‎های سیاسی و بررسی حماسه عظیم 9 دی با دعوت از اساتید برجسته، تهیه نرم‎افزار برای گوشی‎های تلفن همراه در خصوص بصیرت دینی، از جمله برنامه‎هایی است که سال گذشته به اجرا درآمده و امسال نیز با محتوای غنی‎تری برگزار می‎شود.