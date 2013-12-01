نیروی دریایی در بالاترین قدرت دفاعی و بازدارندگی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدشکرالله زندوی ظهر یکشنبه در جمع کارکنان تیپ تفنگداران نیروی دریایی ارتش در بندرعباس ضمن تبریک روز نیروی دریایی و با اشاره به فرمایشی از رهبری اظهار داشت: به فرموده معظم له جنگ، جنگ اراده است قطعا پیروز واقعی میدان کسی است که مقاومت بیشتری داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان افزود: انسان در زندگی فردی و اجتماعی دارای اهدافی است و این اهداف دست یافتنی نیستند مگر با تحمل سختی ها و مشکلات. هر چقدر کار بزرگ تر باشد به مراتب تحمل سختی ها نیز بیشتر خواهد بود. بعنوان مثال دانشجو برای رسیدن به مراتب عالیه تحصیلی باید تلاش کند، درس بخواند و بی خوابی را تحمل کند و یا فردی که می خواهد فرماندهی گروهی را برعهده بگیرد نیز باید مشکلات را تحمل و به هدف عالی خود دست یابد.

حجت الاسلام زندوی ضمن تشریح واقعه دلخراش کربلا و مصائب وارده بر امام حسین(ع) و اهل بیت اش تصریح کرد: امام حسین(ع) علیرغم ظلم ها و ستم هایی که از سوی دشمنان متحمل شد هرگز سرتسلیم فرو نیاورد و با مقاومت و استقامت در برابر خواسته های پلید آنان ایستادگی کرد.

زندوی گفت: امروزه در جامعه اسلامی این چنین حرکت هایی مشاهده می شود که باید مورد بررسی قرار داد و منشأ آنها را پیدا کرد.

وی ادامه داد: بنی امیه برای جلوگیری از نفوذ و گسترش دین مبین اسلام تا آخرین نفس در برابر پیامبر(ص) مقاومت و ایستادگی کردند و ابوسفیان بعنوان نماد کفر و شرک از هیچ اقدامی فروگذار نکرد.اما مقاومت پیامبر در برابر کفار سبب شد تا ابوسفیان طی پیغامی به حضرت محمد(ص) اعلام کرد که می خواهد مسلمان شود اما به گفته عمار، ابوسفیان مسلمان نشد بلکه تسلیم شد.

حجت الاسلام زندوی با بیان اینکه جنگیدن با دشمن نقاب زده خیلی سخت تر از دشمنی است که با پرچم وارد میدان می شود ابراز داشت: در جهان کمتر انقلابی یافت می شود که با دخالت نیروهای نظامی بیگانگان شکست خورده باشد. امروزه عده ای چهره عوض کرده و با نقاب وارد میدان شده و انقلاب های متعددی را مورد هجوم قرار داده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان افزود: بنی امیه نیز که در جنگ های متعددی شکست خورده بود برای انتقام از پیامبر(ص) با نام اسلام وارد عرصه شدند تا به اهداف شوم خود دست یابند لذا چهره خود را عوض و به مقابله با دین اسلام برخاستند.

وی افزود: دشمنان ابتدا سعی کردند اهل بیت پیامبر را به هر نحوی ممکن از میدان خارج کنند. بعنوان مثال برای اینکه حضرت علی(ع) را که بعد از پیامبر(ص) بزرگ ترین مدافع اسلام بود در انظار مردم بدجلوه دهند اقدامات ناشایستی را انجام دادند تا جایی که در خطبه هایشان به آن حضرت لعنت فرستادند و آنقدر چهره امیرالمؤمنین را در چشم مردم بد جلوه داده بودند که در روز عاشورا با کشتن امام حسین(ع) انتقام خود را از حضرت علی(ع) گرفتند.

زندوی گفت: امام حسین(ع) علیرغم ظلم و ستم هایی که بر وی روا داشتند سر تسلیم فرونیاورد و با رشادت و جوانمردی در برابر دشمنان مقاومت کرد و امروزه هر چه داریم به برکت همین ایستادگی امام حسین(ع) و یاران باوفایش است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در پایان تصریح کرد: امروزه همه با همه باید مقاومت کنیم. خود تصمیم گیرنده باشیم و به کسی اجازه ندهیم تا در تعیین سرنوشت ما دخالت کند هرچند برای این اقدام، هزینه های زیادی را متحمل می شویم بعنوان مثال 8 سال جنگ تحمیلی یکی از هزینه های استقلال، عزت و آزادی مردم فهیم ایران اسلامی است. قدت امروزی شما هیچ وقت به دشمن اجازه نمی دهد تا وارد خاک این کشور پهناور شود.