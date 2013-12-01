طرح سلامت بهداشت دهان و دندان براي كودكان مقطع ابتدايي چرام اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، كيارش پاداش ظهر یکشنبه در جمع کارشناسان مراکز و مربیان بهداشت مدارس اين شهرستان افزود: براي اجراي اين طرح مربيان بهداشت مدارس به صورت برنامه‌ريزي شده روزانه 10 دانش‌آموز را براي سنجش سلامت به شبكه بهداشت و درمان ارجاع می دهند.

پاداش تصریح کرد: سنجش سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان مقاطع ابتدايي به عنوان آينده‌سازان جامعه بسیار ضروری است.

وی بیان داشت: مربیان و کارشناسان بهداشت باید اهمیت آموزش بهداشت دهان و دندان و استفاده از خمیردندان، مسواک و نخ دندان را به دانش آموزان آموزش دهند.

پاداش اظهار داشت: همكاري آموزش و پرورش استان و شبكه بهداشت و درمان براي افزايش سلامت دانش‌آموزان ضروری است و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

اين دندانپزشك شبكه بهداشت و درمان چرام مهمترین‌ عامل ایجاد پوسيدگي دندان و بيماري‌هاي لثه را پلاك ميكروبي عنوان کرد كه بر روي سطوح دنداني تجمع مي‌يابد.

پاداش با بیان اینکه دانش‌آموزان ابتدايي بهترين گروه هدف براي ترويج فرهنگ مراقبت از دندان هستند، تصريح كرد: بهترين وسيله براي برداشتن پلاك ميكروبي، استفاده از مسواك، نخ‌دندان و خميردندان است كه بايد ضمن فرهنگ‌سازي، روش‌هاي صحيح استفاده از آن‌ها آموزش داده شود.