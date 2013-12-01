مجوز 8 آلبوم موسیقی محرمی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام واحد نظارت و ارزشیابی آلبوم صوتی "چوب جفا" به خوانندگی و آهنگسازی محمد علی فرج‌الهی و تنظیم از علیرضا میر عیسی‌خانی با قطعاتی چون "امشب زنم توسل"، "خواهم که برخیزم"، حدیث باب عشق"، "قلندرمسلک"، "شب جمعه"، "گرد حرم و اسم آسمونی" مجوز گرفت.

همچنین آلبوم صوتی "عصر روز دهم" خوانندگی مهدی عبدلی و مصطفی صابر خراسانی و آهنگسازی مهدی عبدلی و سعید عظیمی و اشعاری از آسیه رضایی، مهدی عبدلی، مرتضی امیری اسفندقه در هفت قطعه مجوز انتشار گرفت."بهوونه"، "آبروی آب"،"قهرمان غم"، "دیدار"، "سقا"، "حیدرترین"، "دوباره ماه محرم" قطعات این آلبوم محسوب می‌شود.

آلبوم صوتی "غزل عاشورا" به خوانندگی محمد حشمتی با آهنگسازی فریدون خوشنود و تنظیم بهنام صبوحی و فریدون خوشنود با اشعاری از اندیشه فولادوند، آیت کمیانی، بهرام سیاره، حضرت امام حسین (ع)، موحدیان و برگرفته از مرثیه‌های عاشورایی در 8 قطعه مجوز گرفت.

آلبوم صوتی "سالار عشق" به خوانندگی احمد جعفریان(شهاب) و آهنگسازی صادق نورانی و مجید رضازاده با تنظیمی از مجید رضازاده، صادق نورانی و شایان نائب با اشعاری از ایرج قنبری عبدالجبار کاکایی و طهمورث پورشیر محمد در هشت قطعه برای انتشار مجوز دریافت کرد.

آلبوم "آقا نیا" به خوانندگی محسن کیان و آهنگسازی پارسا احتشامی، حامد حسینی و اشعاری از علیرضا قزوه و محمد سرابی و آلبوم صوتی "اهل بیتم" به خوانندگی سرخوش عبدلی، ایوب حسنی و منوچهر محمدنژاد با تنظیمی از امین فقیر هم از این جمله هستند.

همچنین برای آلبوم صوتی "نیاز" به خوانندگی امیرحسین کنعانی با آهنگسازی سینا کلوت، امیرحسین کنعانی و تنظیمی از فراز خنافری با اشعاری از شادن علیزاده، احمد نوربین، سعید عبدالهی‌ و سمیرا قاسمی در 10 قطعه و آلبوم "عرش فرشیان" به خوانندگی علی فانی با آهنگسازی اکبر ناظم، محمود کریمی، منصور ارضی، ناصر جم و محمدحسین سکوت و تنظیمی از مسعود بقائی، محمد حسین سکوت و مهدی شکارچی با اشعاری از مجتبی روشن‌روان، سعید مقدس، عیسی ثاقب، صادق بسط و مسعود اصلانی هم مجوز صادر شد.