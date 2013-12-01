کاهش 44 درصدی پذیرش معلولان در بهزیستی قم/ مناسب سازی فضاهای شهری وظیفه همه نهادها است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حاج مظفری در نشست خبری که ظهر یکشنبه با حضور اصحاب رسانه و نمایندگان تشکل‌های معلولین استان قم در اداره کل بهزیستی قم برگزار شد، اظهار داشت: در سال 1992 و پس از یک دهه نامگذاری به نام معلولین در سراسر جهان نهایتا سوم دسامبر به عنوان روز معلول و حمایت از معلولین شناخته شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر قریب به 10 درصد مردم جهان دچار معلولیت هستند و بیش از 50 درصد نیز دارای معلولیت در حد متوسط و رو به بالا هستند، همچنین 80 درصد معلولیت ها متعلق به کشورهای جهان سوم است که این جای تاسف و نگرانی دارد.

مدیرکل بهزیستی قم افزود: نکته مهم دیگر این است که بیش از یک سوم این جمعیت عظیم را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، اگر ما بخواهیم موضوع را به طور کارشناسی بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که کشورهای پیشرفته با پیشگیری از بروز عوامل محیطی و عوامل مادرزادی و ارثی معلولیت این آمار را در کشور خود کاهش داده‌اند و می‌توان با این رویه سعی در کاهش ایجاد معلولیت داشت.

وی با بیان اینکه اگر هم اکنون 10 درصد جمعیت جهان دارای معلولیت باشند دربین افراد فقیر و بی بضاعت 20 درصد دچار می‌شوند، گفت: بیش از 70 درصد از معلولیت‌ها در کودکان بین 2 تا 14 سال مادرزادی است و در سنین دیگر نیز با افزایش سن و تاثیر عوامل محیطی معلولیت ایجاد می‌شود.

بیش از 20 هزار نفر در استان قم دارای معلولیت هستند

حاجی مظفری با بیان اینکه هم اکنون بیش از 20 هزار نفر در استان قم دارای معلولیت هستند، از این بین 2 هزار نفر جزکسانی هستند که نمی توانند بدون کمک دیگران کارهایشان را انجام دهند، بنابراین هزارتن از این افراد در منازل و توسط خانواده هاو هزارتن دیگر توسط مراکز اداره کل بهزیستی در حال ارائه خدمات هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 60 درصد معلولین قابلیت ارتقا وتوانمند شدن را دارند و می توانند در صورت وجود امکانات به خود متکی باشند، گفت: این افراد به این نتیجه رسیده اند که با وجود مشکلات ناشی از معلولیت، این مشکلات نمی توانند برایشان محدودیت باشند.

مدیر کل بهزیستی قم تاکید کرد: تنها کاری که مسئولان می‌توانند از طریق آن شرایط زندگی را برای این افراد کمی بهتر کند ایجاد شرایط بهره مندی از امکانات به طور مساوی درمقایسه با افراد سالم است.

حاج مظفری با بیان اینکه در نیمه اول سال 90 میزان پذیرش بهزیستی استان قم 750 مورد بوده است، گفت: در نیمه اول سال 91 این میزان به 532 نفر و در نیمه اول سال جاری به 415 نفر رسیده است که در مجموع این دوسال تا 44 درصد شاهد کاهش پذیرش در بهزیستی بوده ایم.

مدیرکل بهزیستی قم با اشاره به خدمات این نهاد در زمینه تخصیص بیمه، امکانات بهداشتی و مراقبتی، امکانات ورزشی و حمایت های اجتماعی و فرهنگی از معلولان افزود: همچنین به منظور پیش گیری از وقوع معلولیت در بین نسل های بعدی اقداماتی نظیر ایجاد مراکز مشاوره ژنتیک، انجام غربالگری شنوایی در صددرصد نوزدان استان وغربالگری بیماری هایی نظیر اوتیسم و سایر معلولیت ها انجام گرفته است.

مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین وظیفه همه نهادها است

وی تصریح کرد: مسئله مناسب سازی معابر وساختان ها وادارات شهری نه فقط در حیطه وظایف بهزیستی که در حوزه وظایف کاری همه نهادهای دولتی تعریف شده است و این انتظار نیز از همه آن ها می رود.

حاج مظفری افزود: تاکنون اقدامات مناسبی صورت گرفته اما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد، متاسفانه در بسیاری از جلسات ستاد هماهنگی مناسب سازی مسئولان اصلی نهادها شرکت نمی کنند و این جای انتقاد دارد.

وی با بیان اینکه در موضوع مناسب سازی نقش شورای اسلامی شهر و شهرداری نقشی بی بدیل و بسیار مهم است، گفت: دستگاه های مختلف ملزم به رعایت قانون حمایت از معلولان هستند تا در مناطق مختلف شهری و ادارات مختلف معلولین نیز بتوانند تردد کنند و مسائل خود را پیگیری کنند.

در ادامه این نشست مصطفی علیزاده، معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان قم ضمن گرامیداشت 12 آذر، روز جهانی معلولین گفت: از جمله برنامه‌های اداره کل بهزیستی قم در این روز برگزاری همایش تجلیل از معلولان استان در روز سه شنبه، ساعت 9 صبح در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، تجلیل از مسئولان و نهادهای زحمت کش در این عرصه، تجلیل از معلولین موفق استان و حضور در بیت مراجع عظام، برگزاری مسابقات ورزشی معلولین و تجلیل از فعالان و کارمندان عرصه خدمت به معلولین است.