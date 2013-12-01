اصلاح ویزیت پزشکان نقطه شروع تغییر وضعیت سلامت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری در حاشیه پنجاهمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه پرداختی مردم از جیبشان باید کاهش پیدا کند و بر همین اساس در شورای عالی بیمه با تعیین واقعی نرخ خدمات سلامت به این امر کمک خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دولت حداکثر 40 درصد هزینه های درمان مردم را پرداخت می کند که باید سهم دولت با واقعی شدن پرداختی سازمان های بیمه گر افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به این که 2 تا 6 درصد مردم در صورت بیماری های صعب العلاج به زیر خط فقط می روند گفت: درمان در ایران یک عامل فقرزاست و این نشان می دهد که اقتصاد درمان بیمار است.

به گفته وی: بر اساس شاخص های درمان جهانی، ایران جزء کشور 98 تا 108 در جهان قرار دارد که وضعیت بد درمان به دلیل بدبودن سرانه نیست و هر کشوری که بیشتر در درمان خرج می کند دلیل بر بهتر بودن وضعیت درمان آن نیست به طوری که آمریکا از نظر شاخص های درمان چهلمین کشور دنیا و فرانسه اولین کشور است با این تفاوت که فرانسوی ها 3500 دلار در درمان هزینه می کنند اما آمریکایی ها 7700 دلار.

معاون رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: چنانچه بخواهیم وضعیت درمان کشور را به شکل مناسبی درآوریم باید 12 تا 17 هزار دلار در این بخش هزینه کنیم.

وی به نبود راهنمایان پزشکان در کشرو اشاره کرد و گفت: نبود راهنمایان پزشکان در کشور باعث می شود که نحوه تجویز دارو از سوی پزشکان کنترل نشود که این موضوع نیز در شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص ویزیت پزشکان نیز گفت: باید بررسی های لازم برای واقعی شدن نرخ ویزیت و خدمات بخش سلامت انجام شود و با کمک کارشناسان و افراد متخصص قیمت واقعی خدمات تعیین شود که این خدمات هم شامل خدمات بخش خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی می شود.

به گفته وی: یک سال است که روی این موضوع اقدامات لازم در حال انجام است و اصلاح ویزیت نقطه شروع تغییر وضعیت سلامت کشور خواهد بود که این موضوع بر اساس هزینه های مطب، تجهیزات، میزان تخصص و سابقه کار و همچنین هزینه های متفرقه پزشکان تعیین می شود.

میدری گفت: در صورتی که نرخ سلامت واقعی شود و سازمان های بیمه گر نیز قیمت ها را بر اساس نرخ واقعی شان پرداخت کنند در این صورت خدمات بخش سلامت و درمان با کیفیت بیشتر و بر اساس استانداردهای لازم به مردم انجام می شود.

دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی گفت: نرخ واقعی از مبلغی که در حال حاضر پزشکان می گیرند کمتر می شود اما در مقابل سازمان های بیمه گر باید مبلغ بیشتری را پرداخت کنند و در مجموع پرداختی از جیب مردم بیشتر نمی شود و فقط تعهد سازمان های بیمه گر و پرداختی آن ها افزایش پیدا می کند.

وی تاکید کرد: برای تعیین نرخ واقعی خدمات سلامت، دولت باید حداقل 600 میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت پرداخت کند. دولت می خواهد پرداختی مردم از جیبشان را کمتر کند که یکی از این راه ها واقعی کردن خدمات سلامت است.

میدری گفت: با این کار در جلسه شورای عالی بیمه به توافق رسیدیم که درآمد پزشکان باید به گونه ای باشد که یک پزشک عمومی در طبقه نهم ثروتمندان قرار گیرد و پزشک متخصص در طبقه دهم.

به گفته وی در کنار واقعی شدن قیمت سلامت خدمات پزشکان نیز استاندارد می شود.