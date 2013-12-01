بازنگری مناطق نمونه گردشگری/ قدیمی ترین پارک ملی دنیا در ایران است نه کانادا

معاون گردشگری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده بود بیش از هزار منطقه نمونه گردشگری وجود دارد درحالیکه شاید 150 منطقه نمونه نیز کافی بود گفت: زمانی که به معاونت گردشگری آمدم فهرست مطولی از مناطق گردشگری نمونه پیش روی ما قرار دادند که بیشتر آنها با مشکلات حقوقی و معارض رو به رو بود.

وی ادامه داد: این مناطق باید بازبینی شده تا به روز و کارآمد شوند. چون باید مناطق نمونه تولید آرامش کند و به مختصاتی برسد که باعث ایجاد دعواهای حقوقی نشود.

رحمانی موحددرباره این موضوع که مدتهاست مسئولان سازمان میراث فرهنگی اعلام می کنند ایران در رتبه های بالای گردشگری، طبیعتگردی و تاریخی قرار دارد اما هیچ سندی موجود نیست تا آن را ثابت کند گفت: اینها آماری است که اساتید دانشگاهی ارائه می کنند و البته چون کشورهای مختلفی را دیده ام اذعان می کنم که ایران در میان آن کشورها ازظرفیت های بسیار زیادی در حوزه گردشگری و تاریخی داراست. منتها باید از این منابع استفاده کرد. به عنوان مثال کانادا اعلام کرده که قدیمی ترین پارک ملی دنیا را دارد درحالی که پارک ملی خجیر ایران قدیمی تر است.

وی ادامه داد: چهره های ماندگار و شخصیت های مهمی در کشور اعلام کرده اند که ایران جایگاههای ویژه ای دارد به عنوان مثال آقای کردوانی عنوان کرده که ایران از نظر جاذبه های طبیعی جزو 5 کشور برتر دنیاست. از سوی دیگر این آمار و ارقام معمولا از سوی سازمان یونسکو و نهادهای بین المللی ارائه می شود و آنها بدون مستندات حرفی نمی زنند. با این حال باید ارائه این آمار بازهم مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین درباره محدود کردن خبرنگاران در حوزه اطلاع رسانی گردشگری گفت: ما باید در حوزه اطلاع رسانی دقیق باشیم و سر فرصت با اطلاعات کافی آن را در اختیار عموم قرار دهیم اما به طور حتم اگر هر خبرنگار هر زمانی سوالی داشته باشد مطمئنا به جواب سوال خود می رسد.