شناسایی 472 مبتلا به ایدز در کردستان/آموزش بهترین راه کنترل ویروس HIV

به گزارش خبرنگار مهر، فرزام بیدارپور ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج با بیان اینکه به طور میانگین ماهانه دو تا سه نفر به بیماری ایدز در اين استان مبتلا می شوند، اظهار داشت: پیش بینی می شود بین هزار و 500 تا 2000 نفر در کردستان مبتلا به این بیماری باشند که تنها 472 نفر از آنان شناسایی شده اند.

وی با اشاره به اینکه از 472 نفر مبتلا به ویروس HIV در کردستان 111 نفر به طور کامل مبتلا شده اند و بدن آنان کاملا ضعیف شده است، افزود: 175 مورد نیز تا کنون فوت کرده اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: در مجموع 92 درصد از مبتلایان را مردان و 7.2 درصد را زنان و 0.8 درصد را نیز کودکان تشکیل می دهند که ویروس از طریق مادر به جنین منتقل شده است.

بیدارپور با اشاره به اینکه میانگین سنی افراد شناسایی شده به بیماری ایدز در استان کردستان بین 25 تا 34 سال است، یادآور شد: 86 درصد مبتلایان از طریق اعتیاد و تزریق سرنگ های آلوده به این بیماری مبتلا می شوند.

وی بیان کرد: 10 درصد نیز از طریق روابط جنسی، كمتر از يك درصد از طریق فرآورده های خونی، 2.5 درصد به صورت نامشخص و كمتر از يك درصد نيز ویروس ایدز از طریق مادر به جنین انتقال می یابد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه سالانه بین 24 تا 30 نفر به این بیماری مبتلا می شوند، گفت: سال گذشته تعداد افراد شناسایی شده که به بیماری ایدز مبتلا شده بودند، 453 نفر بود.

بیدارپور در رابطه با اینکه آیا تا کنون فردی از طریق جراحی های پزشکی مبتلا به این بیماری شده است یا خیر، افزود: تا کنون در کردستان اینگونه موردی شناسایی نشده و در دنیا نیز نظیر این نوع انتقال بسیار نادر است.

وی هچنین اظهار داشت: از طریق فرآورده های خونی نیز انتقال بیماری ایدز بسیار کاهش یافته و این مورد متاسفانه در دهه 70 در کشور بسیار مشاهده شد که آزمایشات لازم بر روی فرآورده های خونی انجام نمی شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به راه های پیشگیری و کنترل در انتقال این بیماری از فردی به فرد دیگر اشاره کرد و ادامه داد: آموزش بهترین راه کنترل انتقال ویروس HIV است.

بیدار پور یادآور شد: رفتار پرخطر جنسی در بین جوانان وجود دارد که لازم است برای جلوگیری از افزایش آسیب های ناشی از این بیماری، سازمان های دولتی و غیردولتی و مؤسسات مردمي همکاری مناسبی با دانشگاه علوم پزشکی برای ارائه راهکار و آموزش های لازم به عمل آورند، چرا که ما به تنهایی توان مقابله با رشد این بحران را نداریم.

وی در پايان سخنان خود درباره راه ‌های شایع دیگر انتقال ایدز نیز بیان کرد: این ویروس از طریق انتقال خونی، تزریق فرآورده های خونی آلوده، استفاده از سرنگ مشترک در معتادان تزریقی، انتقال در کارکنان بهداشتی درمانی و انتقال عمودی (از مادر به نوزاد) هم ممکن است از یک فرد مبتلا به یک فرد سالم منتقل شود.