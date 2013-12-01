ضرورت تلاش كشورهای جهان برای مقابله با تروریسم و افراطی گری در خاور میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی با اشاره به اینكه اكنون خطرناكترین تروریست های منطقه ای و فرامنطقه ای، در سوریه اجتماع کرده اند، تاکید کرد: معضل تروریسم و افراطی گری برای همه جهان و به خصوص ملت های منطقه خطرناک خواهد بود و همه كشورها باید برای مقابله با این خطر تلاش كنند.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش های دیپلماتیك وسیع دولت برای جلوگیری از وقوع جنگ در سوریه گفت: جمهوری اسلامی ایران در صحنه سیاسی فعال بود و تمام تلاشها ومساعی خود را به كار گرفت تا از تحمیل جنگ به منطقه و به سوریه جلوگیری كند.



رئیس جمهور با اشاره به رایزنی و گفتگوهای خود با رؤسای كشورهای تاثیرگذار جهانی و منطقه ای در این خصوص كه سوریه بتواند با كمترین هزینه و بدون جنگ از این وضعیت عبور کند، یاد آور شد: البته دولت و ملت سوریه نیز هوشمندانه بهانه را از قدرت های بزرگ گرفتند تا جنگ و حمله نظامی در این کشور رخ ندهد.



رئیس جمهور با تاكید براقدامات كشورمان در رایزنی با كشورهای همسایه در خصوص كاهش مصائب و مشكلات مردم سوریه گفت: جمهوری اسلامی از همه همسایگان خود خواسته است تلاشهای انسان دوستانه را برای كاستن از آلام مردم سوریه بكار بندند و خود نیز در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد كرد.



روحانی درادامه با دوست و برادر خواندن ملت سوریه، ابراز امیدواری كرد روابط دوجانبه تهران و دمشق در همه زمینه ها تحیكم و توسعه یابد.



در این دیدار وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه نیز با ابلاغ بهترین سلام های گرم رییس جمهور، دولت و ملت سوریه به دکتر روحانی، توافق هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵ را تبریك گفت و افزود: این توافق، یک پیروزی تاریخی برای رهبری، رییس جمهور و ملت ایران است كه تاثیرات مثبتی هم در شرایط منطقه و همچنین در اوضاع جهانی برجای خواهد گذاشت.



نخست وزیر سوریه همچنین تلاش های دولت جدید در ماه های اخیر در سطح جهانی را تجلی گر پیروزی صلح و نرمش قهرمانانه دانست و گفت: این دستاوردها، بیانگر مقاومت ملت ایران، هدایت رهبری و تدبیر دکتر روحانی بود كه منجر به تضمین حق طبیعی ایران در دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز شد.



وائل الحلقی همچنین حادثه زلزله بوشهر که منجر به کشته و زخمی شدن جمعی از هموطنان كشورمان شد را به رئیس جمهور و ملت ایران تسلیت گفت.