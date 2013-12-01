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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

رئیس جمهور در دیدارِ نخست وزیر سوریه تاكید كرد:

ضرورت تلاش كشورهای جهان برای مقابله با تروریسم و افراطی گری در خاور میانه

ضرورت تلاش كشورهای جهان برای مقابله با تروریسم و افراطی گری در خاور میانه

رییس‌جمهور در دیدارِ نخست وزیر سوریه، ضمن ستایش مقاومت ملت این كشور در برابر فشارهای داخلی و خارجی، از تروریسم و افراطی گری بعنوان بزرگترین معضلی كه منطقه از آن رنج می برد یاد كرد كه همه باید برای مقابله با آن، تلاش كنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی با اشاره به اینكه اكنون خطرناكترین تروریست های منطقه ای و فرامنطقه ای، در سوریه اجتماع کرده اند، تاکید کرد: معضل تروریسم و افراطی گری برای همه جهان و به خصوص ملت های منطقه خطرناک خواهد بود و همه كشورها باید برای مقابله با این خطر تلاش كنند. 

رئیس جمهور با اشاره به تلاش های دیپلماتیك وسیع دولت برای جلوگیری از وقوع جنگ در سوریه گفت: جمهوری اسلامی ایران در صحنه سیاسی فعال بود و تمام تلاشها ومساعی خود را به كار گرفت تا از تحمیل جنگ به منطقه و به سوریه جلوگیری كند.
 
رئیس جمهور با اشاره به رایزنی و گفتگوهای خود با رؤسای كشورهای تاثیرگذار جهانی و منطقه ای در این خصوص كه سوریه بتواند با كمترین هزینه و بدون جنگ از این وضعیت عبور کند، یاد آور شد: البته دولت و ملت سوریه نیز هوشمندانه بهانه را از قدرت های بزرگ گرفتند تا جنگ و حمله نظامی در این کشور رخ ندهد. 

رئیس جمهور با تاكید براقدامات كشورمان در رایزنی با كشورهای همسایه در خصوص كاهش مصائب و مشكلات مردم سوریه گفت: جمهوری اسلامی از همه همسایگان خود خواسته است تلاشهای انسان دوستانه را برای كاستن از آلام مردم سوریه بكار بندند و خود نیز در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد كرد. 

روحانی درادامه با دوست و برادر خواندن ملت سوریه، ابراز امیدواری كرد روابط دوجانبه تهران و دمشق در همه زمینه ها تحیكم و توسعه یابد. 

در این دیدار وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه نیز با ابلاغ بهترین سلام های گرم رییس جمهور، دولت و ملت سوریه به دکتر روحانی، توافق هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵ را تبریك گفت و افزود: این توافق، یک پیروزی تاریخی برای رهبری، رییس جمهور و ملت ایران است كه تاثیرات مثبتی هم در شرایط منطقه و همچنین در اوضاع جهانی برجای خواهد گذاشت. 

نخست وزیر سوریه همچنین تلاش های دولت جدید در ماه های اخیر در سطح جهانی را تجلی گر پیروزی صلح و نرمش قهرمانانه دانست و گفت: این دستاوردها، بیانگر مقاومت ملت ایران، هدایت رهبری و تدبیر دکتر روحانی بود كه منجر به تضمین حق طبیعی ایران در دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز شد.
 
وائل الحلقی همچنین حادثه زلزله بوشهر که منجر به کشته و زخمی شدن جمعی از هموطنان كشورمان شد را به رئیس جمهور و ملت ایران تسلیت گفت. 
کد مطلب 2186487

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