مانور زلزله در مدارس خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، حمیدرضا وردی پیش از ظهر یکشنبه در مانور زلزله در دبیرستان خیامی بیرجند، اظهار کرد: مقابله با حوادث طبیعی از جمله زلزله در استانهای زلزله خیزی مانند خراسان جنوبی ضروری است.

وی با بیان اینکه برگزاری این مانور با هدف آموزش و کاهش خسارات در هنگام موقوع حوادث برگزار می شود، تصریح کرد: سعی ما ایجاد حساسیت در بین دانش آموزان است که در هنگام زلزله نکات لازم را رعایت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: دانش آموزان باید این آموزش ها را جدی بگیرند و به اولیاء خود و دیگران انتقال دهند چرا که در کاهش تلفات تاثیر فراوانی دارد.

وردی با بیان اینکه در راستای آموزشهای امدادی به مشاورین برای انتقال به دانش آموزان 12 کارگاه آموزشی در استان برگزار شده است، بیان داشت: 740 نفر آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته اند.

وی افزود: امروز نیز پانزدهمین مانور زلزله در 24 آموزشگاه استان همزمان با سراسر کشور با همکاری ستاد بحران برگزار می شود و کلیه آموزش های لازم به دانش آموزان ارائه می شود.

رئیس ستاد بحران خراسان جنوبی نیز در این مانور گفت: 80 درصد خسارات جانی در حوادثی مانند زلزله های متوسط با پناه گیری صحیح و تخلیه به موقع و مناسب مکان قابل پیشگیری است.

محمد علی آخوندی افزود: آموزش دانش آموزان و به ویژه خانواده های آنها برای کاهش خسارات جانی میتواند بسیار موثر باشد که در سالهای اخیر آموزش و پرورش استان به این امر بسیار توجه کرده است.

وی با بیان اینکه آموزش های بهینه دانش آموزان و مربیان و معلمان در مدارس باید ادامه یابد، عنوان کرد: باانتقال اطلاعات توسط دانش آموزان به خانواده ها آمار تلفات جانی در این حوادث کاهش می یابد.

آخوندی بر مقاوم سازی مدارس استان تاکید کرد و گفت: این امر در دستور کار قرار گرفته است و امید است تمامی مدارس استان در برابر زلزله مقاوم سازی شوند.