بهره برداري از فاز اول طرح جگين-جاسك تا تابستان 93

به گزارش خبرنگار مهر، حسين خادمي ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر 16 پروژه آبرساني با 4 هزار 255 ميليارد ريال اعتبار كل و 2 هزار و 667 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز در شرق استان در دست اجراست كه مهمترين آنها طرح آبرساني جگين - جاسك است.

وي افزود: اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ تامين آب 15ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل و ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ 124 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل، 50 ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺨﺎزن،يك واحد آبگير و تصفيه خانه اي با ظرفيت 710 ليتر در ثانيه در دو مدول اجرا شده است كه اين تصفيه خانه هم اكنون 70 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

به گفته خادمي؛ با تكميل 35 كيلومتر باقي مانده خط انتقال آب از سد جگين تا تصفيه خانه، شاهد افتتاح فاز اول اين طرح خواهيم بود . همچنين با اتمام اين طرح، آب شرب حدود 40 هزار پرسنل نيروهاي نظامي، شهر جاسك و 102 روستا در غرب و شرق جاسك با جمعيت 140 هزار نفر تامين خواهد شد.

مديرعامل آبفاي استان افزود: اعتبار كل اين طرح 2 هزار و 255 ميليارد ريال بوده و اعتبار مورد نياز جهت بهره برداري از آن يكصد و ده هزار ميليارد ريال است است. همچنين اعتبار تخصيص يافته اين طرح تا پايان 91، 715 ميليارد ريال و اعتبار مصوب آن در سال 92، 440 ميليارد ريال بوده است.