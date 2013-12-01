لزوم توجه به افزایش درآمد های پایدار شهرداری کرمان/وجود اختلاف سلایق در شروع فعالیت ها امری طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف اللهی صبح یکشنبه در جلسه با معاونان، شهرداران مناطق و سایر مدیران شهرداری صرفه جویی در صرف هزینه ها را مهمترین اولویت کاری مدیران این مجموعه عنوان کرد و گفت: بروز برخی اختلافات سلایق در شروع فعالیت ها امری طبیعی است که با گذر زمان مرتفع می شود.

وی توجه به درآمد زایی و افزایش درآمد های پایدار شهرداری را از دیگر وظایف مدیران مجموعه در دوره ی جدید بیان و ابراز امیدواری کرد: مدیران در چهار چوب قوانین و مقررات مدیران در تحقق این مهم نهایت تلاش و سعی خود را بکار گیرند.

این مسئول صرفه جویی در صرف هزینه ها را مهمترین اولویت کاری مدیران این مجموعه دانست.

شهردار کرمان از مدیران مجموعه شهرداری خواست: طی روزهای آینده اهم برنامه های کاری خود را ارائه دهند تا با توجه به برنامه های اعضای شورا ،سیاست های راهبردی شهرداری کرمان در ارائه ی خدمات به شهروندان تدوین شود.

منتخب شورای شهر کرمان انجام خدمات الکترونیک، ممیزی و دریافت الکترونیک عوارض، زیباسازی منظر و مبلمان شهری و آسفالت معابر را از عمده برنامه های کاری مدیران عنوان کرد.

سیف الهی اظهار داشت: نگاه شهرداران مناطق و همکارانشان در امور شهری باید بسیار دقیق و ریزبینانه باشد تا همه جوانب امور در ارائه خدمات بهتر به شهروندان سنجیده و در نظر گرفته شود.

وی هم چنین ابراز داشت: آنچه مسلم است برای پست های مدیریتی حتی الامکان از پرسنل توانمند و متخصص درون مجموعه و قابلیت های موجود استفاده خواهم کرد.

شهردار کرمان در پایان گفت:بازگشت مجدد من در کنار مدیران باید به سمتی پیش رود که شهرداری را جلوتر از آنچه که بوده پیش برد و مشکلات موجود را بهتر از گذشته مرتفع سازد.