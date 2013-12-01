شهرداری ساری روز به روز بدهکارتر می شود

به گزارش خبرگار مهر، مهدی عبوری ظهر یکشنبه در نشست اعضای شورای شهر با نماینده ولی فقیه در استان افزود: پرداخت این بدهی و تکمیل کمربندی از جمله اولویتهای شهرداری ساری است.

وی اظهار داشت: اجرای طرح خیابان 300 متری مهیار که از سال 61 تاکنون ادامه دارد و ادامه خیابان امیر مازندرانی تا بیمارستان شفاست و فاز دوم آن در حال تملک است.

وی اظهار داشت: بحث اجرای پل ذغال چال از دیگر طرحهاست که از مصوبات دولت بوده و توسط شرکت نفت اجرا می شود و تاکنون 15 میلیارد تومان تملکات آن انجام شده است.

وی عنوان کردد: در زمینه پل داراب نیز باید تملکات این طح انجام شود و کنارگذار آن بهره برداری شود و با تکمیل این طرح ترافیک شدید بلوار هلال احمر برای همیشه رفع خواهد شد.

شهردار ساری یادآورشد: در زمینه انتقال پادگان سازی نیز برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

وی به بحث آبگرفتگی شهر ساری اشاره و اضافه کرد: در گذشته حریم رودخانه تجن 16 متر بوده که بدلیل تخریب و تجاوز به 1.5 متر رسیده است و کانالی به طول سه کیلومتر با هزنیه یک میلیارد تومان اجرا شد که در سیل گذشته 120 میلیارد تومان هزینه برجای گذاشته است.

باقری رئیس شورای شهر ساری نیز به فرودگاه ساری اشاره و اضافه کرد: این فرودگاه اکنون متعلق به میاندرود است و نیاز است تا برای ساری محسوب شود که نیازمند حمایت مسئولان امر است.

وی تصریحکرد: اکنونی فضای درون شورا بسیار امن است و اختلاف سلیقه در مورد مسائل بهانه ای برای همکاری نداشتن با شهردار نیست.