کودکان و نوجوانان شهر قزوین صاحب ماهنامه می شوند

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دو ماهنامه "گنبد کبود" به صورت تخصصی در حوزه کودک و نوجوان به همت انجمن ادبی و تصویر سازی سازمان فرهنگی ورزشی در حال تدوین محتوا قرار دارد و از اواخر آذر ماه انتشار می یابد.

وزیری نژاد در خصوص محتوای این نشریه گفت: موضوعاتی همچون شعر، داستان، سرگرمی، نقاشی، مسابقه، لطیفه و جدول چارچوب اصلی این دو ماهنامه را تشکیل می دهد.

وی بیان کرد: از آنجایی که مخاطبین اصلی نشریه گنبد کبود کودکان و نوجوانان هستند، سعی شده محتوای هریک از بخشها با سلایق و خواسته های آنان هماهنگ باشد و ضمن آموزش، منبع خوبی برای گذران اوقات فراغت آنان به شمار آید.

مدیرعامل سازمان فرهنگی شهرداری قزوین بیان کرد: توزیع این نشریه در مراکز آموزشی سازمان فرهنگی و مدارس ابتدایی شهر قزوین صورت می گیرد و با برنامه ریزی انجام شده این نشریه با هفته نامه پیام شهر در مراکز مورد نظر پخش و در دسترس کودکان و نوجوانان قرار خواهد گرفت.

وزیری نژاد زمان نتشار شماره بعدی این نشریه را در بهمن ماه سال جاری اعلام کرد.