  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۰

وزیری نژاد خبر داد:

کودکان و نوجوانان شهر قزوین صاحب ماهنامه می شوند

کودکان و نوجوانان شهر قزوین صاحب ماهنامه می شوند

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین از انتشار دو ماهنامه "گنبد کبود" ویژه کودکان و نوجوانان در شهر قزوین خبر داد.

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دو ماهنامه "گنبد کبود" به صورت تخصصی در حوزه کودک و نوجوان به همت انجمن ادبی و تصویر سازی سازمان فرهنگی ورزشی در حال تدوین محتوا قرار دارد و از اواخر آذر ماه انتشار می یابد.

وزیری نژاد در خصوص محتوای این نشریه گفت: موضوعاتی همچون شعر، داستان، سرگرمی، نقاشی، مسابقه، لطیفه و جدول چارچوب اصلی این دو ماهنامه را تشکیل می دهد.

وی بیان کرد: از آنجایی که مخاطبین اصلی نشریه گنبد کبود کودکان و نوجوانان هستند، سعی شده محتوای هریک از بخشها با سلایق و خواسته های آنان هماهنگ باشد و ضمن آموزش، منبع خوبی برای گذران اوقات فراغت آنان به شمار آید.

مدیرعامل سازمان فرهنگی شهرداری قزوین بیان کرد: توزیع این نشریه در مراکز آموزشی سازمان فرهنگی و مدارس ابتدایی شهر قزوین صورت می گیرد و با برنامه ریزی انجام شده این نشریه با هفته نامه پیام شهر در مراکز مورد نظر پخش و در دسترس کودکان و نوجوانان قرار خواهد گرفت.

وزیری نژاد زمان نتشار شماره بعدی این نشریه را در بهمن ماه سال جاری اعلام کرد.

کد مطلب 2186495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها