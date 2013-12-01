268 هزار دانش آموز کردستانی در مانور زلزله شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سالار عرفانی نسب ظهر یکشنبه در مراسم نمادین مانور سراسری زلزله و ایمنی که در مدرسه امام سجاد (ع) سنندج برگزار شد، اظهار داشت: این مانور در سه هزار و 202 مدرسه در استان کردستان برگز ار شد.

وی رعایت دو اصل "پناه گیری" و "خروج" صحیح را از اهداف برگزاری مانور دانست و افزود: محور فعالیت دانش آموزی و توجه به آموزش و فرهنگ سازی مقابله و انجام اقدامات صحیح به هنگام زلزله یکی از مسائل ضروری است که باید به همه اقشار مختلف جامعه به ویژه دانش آموزان آموزش داده شود.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: بالا بردن آگاهی های دانش آموزان از حوادث پیرامون خود به ویژه زلزله و راههای پیشگیری از دیگر اهداف برگزاری این مانور در سراسر مدارس کشور است.

عرفانی نسب یادآور شد: تجربه نشان داده در زلزله های متوسط تا نسبتا شدید بیشتر زخمی ها و آسیب دیدگی ها ناشی از ریزش آوار و پرتاب اشیاء به طرف مصدومان بوده که با فراگیری صحیح اصول پناهگیری و سپس خروج ایمن از محل حادثه در کنار ایمن سازی غیرسازه ای و مهار اجسام سنگین قطعا این قبیل آسیب دیدگی ها کاهش می ‌یابد.

وی ادامه داد: انتظار می رود با اجرای این‌ گونه مانورها و آموزش دانش آموزان زمینه انتقال و ترویج فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث در تمام اقشار جامعه بیشتر از گذشته فراهم شود.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان گفت: تنها آموزش کتبی نمی تواند در این حوزه موثر باشد و برگزاری چنین مانورهایی در مدارس و به صورت عملی می تواند آمادگی دانش آموزان را در بحث مقابله صحیح با زلزله بالا ببرد.

عرفانی نسب اظهار داشت: حفظ جان دانش آموزان در کنار تعلیم و تربیت آنها از اهداف اصلی آموزش و پرورش است و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و آموزش های کافی گام های اساسی در راستای رسالت سازمانی خود برداریم.

وی افزود: شناخت کمبودها، نواقص و نقاط ضعف و تلاش برای رفع کاستی‌ها از جمله اهداف اصلی برگزاری مانور زلزله و ایمنی است.