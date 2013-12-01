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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۷

شفيعي:

برنامه ریزی ها برای طرح گردشگری قنات قصبه گناباد آغاز شد

برنامه ریزی ها برای طرح گردشگری قنات قصبه گناباد آغاز شد

گناباد - خبرگزاري مهر: رئيس شوراي شهر گناباد گفت: مقدمات از سرگیری برنامه ریزی ها برای طرح گردشگری قنات قصبه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، ابوالقاسم شفيعي ظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر گناباد در محل شورا اظهار داشت: مقدمات از سرگیری برنامه ریزی ها برای طرح گردشگری قنات قصبه با مصوبه بند یک صورت جلسه مورخ ۹۲/۸/۲۶ شورا آغاز شد.

وي افزود: در سومین ماه از آغاز دوره چهارم شورای شهر گناباد، اعضای شورا شهرداری را موظف کردند، گزارش اقدامات اجرایی را که تا کنون در مورد طرح گردشگری قنات قصبه و بلوار وحدت به انجام رسیده است را به شورا ارسال نماید.

شفيعي در ادامه گفت: شوراي اسلامي شهر گناباد اعضای کمیسیون های زيرمجموعه خود را انتخاب و معرفي كردند.

وي ادامه داد: با توجه به ضرورت تشکیل کمیسیون ها، کمیسیون فرهنگی اجتماعی با مسئولیت آقایان هادی محمدپور، محمد صابری و ابوالقاسم شفیعی،  کمیسیون عمران و خدمات شهری با مسئولیت آقایان علیرضا طیبی و سید حسین پورهاشمی و  کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی با مسئولیت آقایان ابوالقاسم شفیعی، هادی رفیع، ابوالقاسم کرامتی، محمد صابری و هادی محمدپور انتخاب شد.

شفيعي همچنين از اولین بازدید اعضای شورای چهارم از مناطق مختلف شهر گناباد خبر داد و افزود: نمایندگان مردم گناباد نخستین بازدید خود را از مناطق پیرعلی، قنات قصبه، شهرک توحید و فاز ۳ فرهنگیان آغاز كردند.

وي افزود: این سلسله بازدیدها به جهت آشنایی هر چه بهتر و اشراف هر چه کامل تر به مشکلات سطح شهر انجام می شود و کلیه ساکنین می توانند مسائل و موضوعات شخصی و عمومی خود را بيان كنند

کد مطلب 2186505

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