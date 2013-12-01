برنامه ریزی ها برای طرح گردشگری قنات قصبه گناباد آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر، ابوالقاسم شفيعي ظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر گناباد در محل شورا اظهار داشت: مقدمات از سرگیری برنامه ریزی ها برای طرح گردشگری قنات قصبه با مصوبه بند یک صورت جلسه مورخ ۹۲/۸/۲۶ شورا آغاز شد.

وي افزود: در سومین ماه از آغاز دوره چهارم شورای شهر گناباد، اعضای شورا شهرداری را موظف کردند، گزارش اقدامات اجرایی را که تا کنون در مورد طرح گردشگری قنات قصبه و بلوار وحدت به انجام رسیده است را به شورا ارسال نماید.

شفيعي در ادامه گفت: شوراي اسلامي شهر گناباد اعضای کمیسیون های زيرمجموعه خود را انتخاب و معرفي كردند.

وي ادامه داد: با توجه به ضرورت تشکیل کمیسیون ها، کمیسیون فرهنگی اجتماعی با مسئولیت آقایان هادی محمدپور، محمد صابری و ابوالقاسم شفیعی، کمیسیون عمران و خدمات شهری با مسئولیت آقایان علیرضا طیبی و سید حسین پورهاشمی و کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی با مسئولیت آقایان ابوالقاسم شفیعی، هادی رفیع، ابوالقاسم کرامتی، محمد صابری و هادی محمدپور انتخاب شد.

شفيعي همچنين از اولین بازدید اعضای شورای چهارم از مناطق مختلف شهر گناباد خبر داد و افزود: نمایندگان مردم گناباد نخستین بازدید خود را از مناطق پیرعلی، قنات قصبه، شهرک توحید و فاز ۳ فرهنگیان آغاز كردند.

وي افزود: این سلسله بازدیدها به جهت آشنایی هر چه بهتر و اشراف هر چه کامل تر به مشکلات سطح شهر انجام می شود و کلیه ساکنین می توانند مسائل و موضوعات شخصی و عمومی خود را بيان كنند