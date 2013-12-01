  1. دين، حوزه، انديشه
۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۱

«روش ­شناختی مطالعات جامعه‌شناسی دین در ایران» بررسی می شود

«روش ­شناختی مطالعات جامعه‌شناسی دین در ایران» بررسی می شود

گروه علمی- تخصصی جامعه شناسی دین نشست«روش­شناختی مطالعات جامعه‌شناسی دین در ایران»را با حضوردکتر جبار رحمانی برگزار می کند.

گروه علمی- تخصصی جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی نشست «روش­شناختی مطالعات جامعه‌شناسی دین در ایران» را یکشنبه 17 آذر برگزار می کند. سخنران این نشست دکتر جبار رحمانی است.

این نشست از ساعت 10 تا 12 در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی برگزار می شود. سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران در بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران واقع است.

کد مطلب 2186507

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