یک درمان جدید برای جوش صورت/ لوسیون جلبک در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان اسکاتلند اعتقاد دارند که جلبک دریایی می تواند با جوش و آکنه صورت مبارزه کند.

آنها کشف کرده اند که اسیدهای چربی که توسط جلبک تولید می شود دارای خاصیتهای پاک کنندگی است.

محققان موسسه آبزی پروری دانشگاه استرلینگ در اسکاتلند دریافتند که این اسیدهای چرب می تواند از رشد آکنه های " Propionibacterium" جلوگیری می کند، این نوع آکنه ها میکروبهایی هستند که در سطح پوست وجود دارند.

این محققان اظهار داشتند که اسیدهای چرب رشد این باکتری را متوقف می کند.

دکتر اندرو دسبوس استاد زیست فناوری دریایی در دانشگاه استرلینگ به عنوان رئیس این گروه تحقیقاتی اظهار داشت که بسیاری از اسیدهای چرب مانع از رشد باکتری شده و یا باکتری ها را نابود می کند اما اکنون مشخص شده که برخی از آنها حتی موجب رشد آکنه های " Propionibacterium" می شوند.

وی افزود که اسیدهای چرب به طور طبیعی روی پوست ما وجود دارد تا ما را در مقابل باکتریهای ناخواسته محافظت کنند بنابراین استفاده بیشتر از آنها موجب تقویت محافظتهای کنونی می شود.

این محققان اعلام کردند که 6 اسید چرب مختلف در مبارزه با آکنه موثر هستند که در آن میان می توان به اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 و همچنین اسيد ایکوزاپنتا انوئيک و اسید دیهومو گاما لینولنیک اشاره کرد. اسيد ایکوزاپنتا انوئيک توسط جلبک دریایی تولید می شود و از طریق زنجیره غذایی در ماهی هایی چون سالمون انباشته می شود. اسید دیهومو گاما لینولنیک نیز توسط برخی از انواع جلبکهای دریایی قهوه ای تولید می شود.

این گروه تحقیقاتی امیدوار است که یک لوسیون پوست با بهره گیری از اسیدهای چرب جلبک دریایی تولید کند تا بتواند جایگزین برخی داروهای کنونی شود که دارای عوارض جانبی دردسرساز هستند.

نتایج این تحقیقات در مجله داروهای دریایی منتشر شده است.