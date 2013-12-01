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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۳

اعتصامی اعلام کرد:

وضعیت ذخیره‌سازی سوخت زمستانی در منطقه زاهدان مطلوب است

وضعیت ذخیره‌سازی سوخت زمستانی در منطقه زاهدان مطلوب است

زاهدان-خبرگزاری مهر: مديرشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان گفت: وضعيت ذخيره سوخت زمستاني در زاهدان مطلوب است و نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز فصل سرد در انبارهاي منطقه ذخيره سازي شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادخدا اعتصامي در جلسه شوراي اداري و عمليات منطقه زاهدان با اعلام اين خبر از روساي نواحي و واحدهاي مربوطه خواست با نظارت بر عملكرد فروشندگي هاي نفت سفيد و توزيع كنندگان گاز مايع تلاش كنند تا سوخت زمستاني شهروندان در اسرع وقت توزيع  شود.

وي گفت: تيم هاي بازرسي و نظارت بايد فعاليت خود را افزايش دهند و روساي نواحي نيز ضمن ارتباط مستمر با جايگاه ها و مجاري عرضه، مديريت بيشتري بر عمليات تامين به موقع و كيفيت عرضه سوخت داشته باشند.

اعتصامي افزود : اولويت سوخت رساني زمستاني با مراكز آموزشي، مدارس، بيمارستان ها، مساجد و مراكز نظامي است كه البته با تمهيدات روساي نواحي اين امر صورت گرفته و اكثر اين واحدها سوخت مورد نياز خود را دريافت کرده اند.

کد مطلب 2186516

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