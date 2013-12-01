به گزارش خبرگزاری مهر، دادخدا اعتصامي در جلسه شوراي اداري و عمليات منطقه زاهدان با اعلام اين خبر از روساي نواحي و واحدهاي مربوطه خواست با نظارت بر عملكرد فروشندگي هاي نفت سفيد و توزيع كنندگان گاز مايع تلاش كنند تا سوخت زمستاني شهروندان در اسرع وقت توزيع شود.

وي گفت: تيم هاي بازرسي و نظارت بايد فعاليت خود را افزايش دهند و روساي نواحي نيز ضمن ارتباط مستمر با جايگاه ها و مجاري عرضه، مديريت بيشتري بر عمليات تامين به موقع و كيفيت عرضه سوخت داشته باشند.

اعتصامي افزود : اولويت سوخت رساني زمستاني با مراكز آموزشي، مدارس، بيمارستان ها، مساجد و مراكز نظامي است كه البته با تمهيدات روساي نواحي اين امر صورت گرفته و اكثر اين واحدها سوخت مورد نياز خود را دريافت کرده اند.