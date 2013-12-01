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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۰

ابراز نگرانی وزیر دفاع آمریکا از قانون منع تظاهرات در مصر

ابراز نگرانی وزیر دفاع آمریکا از قانون منع تظاهرات در مصر

منابع وابسته به وزارت دفاع آمریکا از تماس تلفنی وزیر دفاع این کشور با همتای مصری و ابراز نگرانی پنتاگون از قانون منع تظاهرات در مصر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، کارل ووگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از تماس تلفنی چاگ هیگل وزیر دفاع آمریکا با عبدالفتاح السیسی خبر داد.

وی افزود: چاگ هیگل در این تماس نگرانی عمیق خود را از قانون منع برگزاری تظاهرات در مصر  و حبس 21 نفر از طرفداران اخوان المسلمین در اسکندریه ابراز داشته است.

ووگ تاکید کرد: وزیران دفاع آمریکا و مصر موضوع قانون اساسی،طرحها و برنامه های مصر برای اجرای همه پرسی درباره آن، تروریسم، امنیت مرزها، موضوع سوریه و ایران را مورد رایزنی قرار داده اند.

هیگل در این تماس تلفنی مراتب تشکر خود را از السیسی به سبب ادامه مبارزه با تروریسم در سینا اعلام کرده است.

کد مطلب 2186517

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