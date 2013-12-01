استاندار جدید کرمانشاه با توانمندی خود می تواند اشتغال و اقتصاد استان را تقویت کند

دادوش هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولویت های استاندار جدید کرمانشاه باید بر توسعه اقتصادی استان با محوریت مناطق اقتصادی کرمانشاه استوار باشد.

هاشمی گفت: رضایی بابادی فردی توانمند و با تجربه در حوزه های اقتصادی و عمرانی است که می تواند با بهره گیری از همه ظرفیت های استان کرمانشاه به رشد و توسعه استان کمک کند.

استاندار اسبق کرمانشاه با اشاره به ظرفیت های فرهنگی استان کرمانشاه اظهار داشت: کرمانشاه گنجینه ای از مستندات دفاع مقدس است که باید با بهره گیری و تقویت آنها در راستای تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت کوشش کرد.

هاشمی ادامه داد: بنده در زمان تصدی خود بر استانداری کرمانشاه برای توسعه تجارت به مرزها توجه ویژه داشتم. به عنوان مثال بازارچه پرویزخان در حال حاضر با گذشته قابل قیاس نیست.

وی با اشاره به طرح ها و پروژه های مهم استان کرمانشاه مثل راه آهن غرب کشور اظهار داشت: آقای رضایی با تجربیات خود و با توجه ویژه به این پروژه های ملی می تواند در راستای تکمیل آنها موفق عمل کند. ضمن اینکه حوزه تجارت خارجی برای استان کرمانشاه نیز حائز اهمیت است.

هاشمی گفت: به آقای رضایی عرض می کنم که مردم کرمانشاه بسیار شریف و قابل احترام هستند و خدمت به آنها از توفیقاتی است که نصیب ایشان شده است. بنده در طول دوران مدیریتم خاطرات فراموش نشدی و شیرینی از آنها دارم.