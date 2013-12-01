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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۱

هاشمی:

مازندران جزو پنج استان بلاخیز است

مازندران جزو پنج استان بلاخیز است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار مازندران گفت: ایران جزو 10 کشور بلاخیز و مازندران جزو پنج استان بلاخیز است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی هاشمی ظهر یکشنبه در نشست با دست اندرکاران مانور آموزشی و ایمنی زلزله افزود: وضعیت ما به لحاظ بلاخیزی موقعیت خاص است و ساز و کار لازم برای شناخت حوادث و پیشگیری با آن را باید مدنظر قرار دهیم.

وی بر لزوم تدوین آین نامه ایمنی تاکید کرد و گفت: آیین 2800 در ساخت و سازها باید رعایت شود و باید فضاها به گونه ای طراحی شد تا اگر حوادث رخ داد، ساختمان تخریب نشود و آسیب وارد نکند.

وی بر لزوم جدی گرفته شدن آموزشها تاکید کرد و گفت: باید نسبت به ایمن سازی کلاسها دقت بیشتری صورت گیرد و و دانش آموزان آموزشهای فراگرفته را به دیگران بیاموزند.

اجرای طرح دادرس در مازندران

مهدی ولی پور مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران نیز از اجرای طرح دادرس بصورت پایلوت در مدارس ساری خبر داد و گفت: این طرح در 54 مدرسه اجرا شده است.

وی اظهار داشت: در این طرح دو هزار و 825 دانش آموز آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.
 

کد مطلب 2186520

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