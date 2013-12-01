پانزدهمين مانور سراسري زلزله و ايمني در مدارس كهگيلويه وبويراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اين مانور ظهرامروز یکشنبه با مشاركت آموزش وپرورش استان، هلال احمر، مديريت بحران استان، صداوسيما و سازمان آتش نشاني در دبيرستان زينبيه ياسوج برگزار شد.

مديركل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این مانور هدف از اجرای آن را فرهنگسازي مقابله با زلزله و كاهش خسارات در تمامي مدارس استان عنوان کرد.

هادی زارع پور گفت: شناسايي حوادث و مقابله با آنان از مهمترين اصول مقابله با بحران حوادث است و در این خصوص كميته هاي آموزش امداد و نجات تبليغات و تجهيزات درمدارس تشكيل مي شوند.

وی با بیان اینکه طرح دادرس با عنوان آمادگي دانش آموزان در روزهاي سخت در 293 آموزشگاه درحال اجراست، افزود: افزايش سطح آگاهي دانش اموزان وفرهنگسازي دراين زمينه يك ضرورت است.

زارع پور اظهار داشت: اين مانور در13شهرستان ومنطقه استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: باتوجه به زلزله خيزبودن بخشهاي از كشور بايد درسازه هاي ساختمانها و مدارس استان استانداردهای لازم رعايت شده و آموزشهای لازم در لحظات وقوع سوانح و حوادث نیز برای دانش آموزان ارائه شود.