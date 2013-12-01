معارفه ششمین مدیرکل گردشگری در پایتخت طبیعت/ پاییز، فصل تغییر مدیران میراث

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان در حالی بعدازظهر یکشنبه معارفه شد که "منصور واعظی زاده" مدیرکل سابق که مهرماه گذشته و در زمان استاندار سابق از این سمت کنار گذاشته شده بود، در این مراسم حضور نیافت و به جای او سرپرست دو ماهه این اداره کل تودیع شد.

اگر چه به گفته یکی از مسئولین این سازمان، واعظی زاده به این مراسم دعوت شده و حتی لوح تقدیر و هدیه ای برای او از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیش بینی شده بود اما او به دلایل نامعلومی در این نشست حضور نیافت.

واعظی زاده در آبان ماه سال گذشته به این سمت منصوب شد و حضورش در این سمت به یک سال نرسید اگرچه گفته می شد به دلیل پایان ماموریت از این منصب خداحافظی کرده است.

با این حال آیین تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان در حالی بعدازظهر یکشنبه در سالن هنرنمای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد که این سالن خاطره خوبی از تودیع و معارفه مدیران کل اسبق این اداره کل ندارد.

در آبان ماه سال 89 بود که جلسه تودیع "یدالله مرادی" و معارفه "علیرضا ایزدی" در این سالن به بحث و جدل و قهر و درگیری لفظی بین موافقان و مخالفان مرادی منجر شد.

آن جلسه پرتنش که با انتقادات مدیرکل اسبق میراث فرهنگی از "بقایی"، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی کشور، قهر مشاور بقایی و ترک جلسه از سوی وی، سخنان تند نماینده گچساران در مجلس علیه این اقدام سازمان میراث فرهنگی در برکناری مدیرکل استان و ترک جلسه و در نهایت دفاع مشاور میراث فرهنگی از تغییر مدیرکل و حاشیه های دیگر همراه بود، یکی از پرتنش ترین جلسات تودیع و معارفه تاریخ این استان لقب گرفت.

با این حال نشست امروز تودیع و معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی و گردشگری استان در فضایی آرام و بی حاشیه برگزار شد تا حداقل سالن هنرنمای یاسوج خاطره ای خوش از این سازمان را به ذهن بسپارد.

پاییز فصل تغییر مدیران میراث

اما این آیین همچون سه آیین قبلی تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی استان در فصل پاییز برگزار شد تا پاییز، فصل تغییر مدیران میراث فرهنگی نام گیرد.

در غیاب مدیرکل سابق، این سرپرست دو ماهه بود که ابتدا هم خیر مقدم گفت و هم به بیان پاره ای از عملکرد این سازمان در استان پرداخت.

رحیم دادی نژاد در این نشست به تعداد آثار طبیعی و تاریخی استان اشاره کرد و گفت: هزار و 630 اثر طبیعی و ملی در استان وجود دارد که از این تعداد 750 اثر ثبت ملی شده است.

وی از رشد 24درصدی ورود گردشگر طی سالجاری به این استان خبرداد و بیان داشت: میزان اقامت گردشگران در استان هم نسبت به سال گذشته 16درصد رشد داشته است.

زیرساختهای گردشگری استان مهیا نیست

اما پس از آن، استاندار کهگیلویه و بویراحمد با دعوت شاعرانه مجری برنامه پشت تریبون رفت تا به تشریح سیاست های استانی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی بپردازد.

سید موسی خادمی بازهم با همان لحن آرام همیشگی و نگاه علمی به موضوع گردشگری و نقش آن در توسعه استان پرداخت و گفت: گردشگری باید نقش اول را در توسعه این استان ایفا کند.

وی بیان کرد: اگر چه این استان در بخش نفت و گاز از ظرفیتهای بیشماری برخوردار است اما در شهرستانهای بویراحمد و دنا و بخش هایی از کهگیلویه، محور توسعه می تواند گردشگری باشد.

وی با اشاره به ظرفیتهای این استان در بخش های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اظهار داشت: باید از این پتانسیل ها در جهت توسعه استان به خوبی استفاده کرد.

خادمی تصریح کرد: زیرساختهای گردشگری در این استان مناسب نیست و هنوز نتوانسته ایم به رغم طبیعت خدادادی استان، فضاهای لازم، امکانات رفاهی و راههای دسترسی آسان را ایجاد کنیم.

پیوند گردشگری با اقتصاد خانوار

وی بر ایجاد زیرساختها و تخصیص اعتبار در این راستا تاکید کرد و افزود: با توسعه این زیرساختها می توان طبیعت زیبای استان را آماده حضور گردشگران داخلی و خارجی کنیم.

وی بر پیوند گردشگری با اقتصاد استان تاکید کرد و گفت: باید شهر و استان بهره لازم را از حضور گردشگر ببرند و تنها ضرر حضور گردشگران عاید شهر نشود.

استاندار استان بر جهت دهی به سمت گردشگری درآمدزا تاکید کرد و گفت: باید هم گردشگر و هم استان از توسعه صنعت گردشگری منفعت ببرند و اثر این مسئله در اقتصاد خانوار مشاهده شود.

خادمی بر واگذاری امور گردشگری به مردم تاکید کرد و افزود: اگر تنها دولت متولی گردشگری شود، به دلیل محدودیت منابع موفق نخواهد بود و حضور بخش خصوصی در این عرصه راهگشاست.

وی سازگاری سرمایه گذاری در بخش گردشگری با طبیعت را مهم دانست و اظهار داشت: باید با حفظ محیط طبیعی و ارتقای آن و عدم تخریب جنگلها و اکوسیستم استان در این راستا سرمایه گذاری کرد.

وی همچنین بر حفاظت از میراث فرهنگی به عنوان هویت تاریخی استان و در وهله بعد استفاده از آنها در توسعه گردشگری تاکید کرد.

تعیین حریم تنها 10درصد آثار تاریخی کشور

معاون مجلس و امور استانهای سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور هم در این مراسم گفت: میراث فرهنگی سرمایه گرانبهای تاریخ کشور است و ملتی که صاحب تمدن و تاریخ کهن است باید در حفاظت از آن تلاش کند.

درویش امیری افزود: بالغ بر یک میلیون و 200 هزار اثر تاریخی در کشور وجود دارد که سابقه ای هفت هزار سال تا 50 ساله دارند.

وی اظهار داشت: متاسفانه از این تعداد اثر ملی تنها 33هزار اثر به ثبت رسیده است.

امیری بیان کرد: از یک میلیون و 200 هزار اثر تاریخی در کشور 750 اثر در این استان است.

وی حفظ حریم آثار و محوطه های تاریخی را از ضروریتهای نگهداری آنها عنوان کرد و افزود: تنها 10درصد آثار تاریخی به ثبت رسیده کشور تعیین حریم شده است.

هتل ها جوابگوی حضور گسترده گردشگران خارجی نیست

معاون مجلس و امور استانهای سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور همچنین با اشاره به قابلیتهای بالای گردشگری در کشور گفت: به رغم این قابلیتها، امکانات و بسترهای لازم برای حضور گردشگر فراهم نشده است.

وی بیان داشت: در کشور یک هزار و 87 هتل وجود دارد که تنها 27 هتل آن پنج ستاره است.

امیری تصریح کرد: تعداد هتل ها و اقامتگاهها در کشور متناسب با قابلیتها و تنوع آب و هوایی و ظرفیتهای گردشگری نیست و این تعداد جوابگوی حضور گسترده گردشگران درکشور نخواهد بود .

استقبال از مراسم تودیع؛ علاقه به میراث فرهنگی یا تغییر مدیران

در پایان این مراسم هم مدیرکل جدید میراث فرهنگی و گردشگری استان برنامه های خود را در خصوص توسعه گردشگری و صنایع دستی و حفاظت از میراث فرهنگی بیان کرد.

محمود باقری گفت: ظرفیتهای گردشگری این استان به نسبت جمعیت و مساحت یک درصدی آن بسیار زیاد است.

وی با اشاره به وجود اماکن تاریخی بسیاری در استان اظهار داشت: فرهنگ، سنن و آیین عشایر این استان هم مورد توجه گردشگران بوده است.

باقری، کهگیلویه و بویراحمد را یکی از مقصدهای مهم گردشگری در جنوب دانست و گفت: وجود دو اقلیم سردسیری و گرمسیری شرایط را برای توسعه گردشگری در همه فصول سال مهیا کرده است.

وی اظهار داشت: ایجاد اشتغالزایی و درآمدزایی باید هدف نهایی توسعه صنعت توریسم در این استان باشد.

وی همچنین بر توسعه صنایع دستی استان و حمایت از بافنده ها تاکید کرد و گفت: در همه رشته های زیرمجموعه باید به تامین اقتصاد خانواده توجه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری که دارای کارشناسی ارشد گردشگری است و سابقه دو دوره عضویت در شورای شهر یاسوج را در کارنامه دارد، پس از این مراسم کار خود را برای تحقق اهداف این سازمان در استان آغاز کرد.

اما حضور گسترده مردم در این مراسم همچون سایر مراسم تودیع و معارفه در استان نشان داد که آنها هم به میراث فرهنگی علاقمند هستند و هم از تغییر مدیران در دولت جدید استقبال می کنند.