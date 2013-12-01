به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، حسین رضازاده با بیان اینکه سال آینده با توجه به در پیش بودن بازی‌های آسیایی اینچئون و همینطور رقابتهای جهانی قزاقستان، سالی سرنوشت ساز و مهم پیش روی فدراسیون وزنه برداری قرار دارد خاطرنشان کرد: من طی روزهای گذشته، هم با ملی پوشان المپیکی صحبت کردم و هم با کورش باقری.

وی افزود: این جلسات تا رسیدن به یک جمع بندی مناسب ادامه خواهد داشت. نگاه ما یک نگاه ملی است، لذا در حالی بررسی هستیم تا بهترین تصمیم را بگیریم. هدفم اصلی‌مان هم این است که قهرمانان وزنه برداری که سرمایه های این رشته ورزشی هستند همچون همیشه بتوانند برای کشور افتخار کسب کنند. این بچه ها زحمت کشیدند و برایشان هزینه شده است. از طرفی مربی آنها هم کارنامه ای درخشان دارد و طی چهار سال گذشته بهترین نتایج را برای وزنه برداری رقم زده است. به همین خاطر به دنبال اتخاذ بهترین تصمیم هستیم.



حسین رضازاده با اشاره به اینکه اردوی تیم‌های وزنه برداری نوجوانان و جوانان از اواخر آذر ماه در کمپ تیم‌های ملی آغاز خواهد شد، در مورد مهم‌ترین برنامه‌های این فدراسیون تا پایان سال جاری نیز گفت: فینال لیگ وزنه برداری 5 و 6 دی ماه در اهواز برگزار می‌شود. پس از آن رقابتهای قهرمانی بزرگسالان کشور را داریم که امسال به میزبانی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می‌شود. اواسط اسفند ماه نیز مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا در تایلند برگزار می‌شود که قصد داریم با قدرت در این رقابتها شرکت کنیم.



وی افزود: به همین خاطر هم اردوهای تیم‌های نوجوانان و جوانان از دو هفته دیگر در تهران آغاز خواهد شد تا این نفرات ضمن شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا برای حضور در رقابتهای جوانان جهان و همینطور المپیک نوجوانان که سال آینده برگزار می‌شود آماده شوند. برای تیم ملی بزرگسالان هم در حال برنامه ریزی هستیم تا حضوری قدرتمندانه در بازی‌های آسیایی و رقابتهای قهرمانی جهان داشته باشیم. طبق برنامه ریزی اردوهای تیم ملی بزرگسالان پس از پایان رقابتهای لیگ وزنه برداری از اواخر دی ماه آغاز خواهد شد.

