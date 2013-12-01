به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه این کارگروه با هدف ارایه برنامه‌ها در حوزه سیاست‌های حمایتی در چرخه سینمای ملی از ایده و اندیشه تا تولید و پخش و نیز حوزه نقد و جشنواره برگزار شد.

در این نشست که با حضور مجید رضا بالا، اکبر نبوی، محمود اربابی، شهاب اسفندیاری، مهدی مسعود شاهی و محمود احمدی برگزار شد، مباحثی در خصوص آموزش و پژوهش، نشر تخصصی در حوزه سینما، تولید فیلم‌نامه، حمایت از تولید فیلم و حمایت از پخش و اکران در داخل و خارج از کشور مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت.

تشکیل این جلسات در بنیاد سینمایی فاربی از سه هفته قبل آغاز شده و ادامه خواهد داشت.