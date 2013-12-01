۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۰

تشکیل کارگروه طرح و برنامه‌ریزی سیاست‌های حمایتی فارابی

جلسه "کارگروه طرح و برنامه ریزی سیاست‌های جامع حمایتی" عصر روز شنبه نهم آذر ماه سال جاری با حضور محمدرضا جعفری جلوه در محل بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه این کارگروه با هدف ارایه برنامه‌ها در حوزه سیاست‌های حمایتی در چرخه سینمای ملی از ایده و اندیشه تا تولید و پخش و نیز حوزه نقد و جشنواره برگزار شد.

در این نشست که با حضور مجید رضا بالا، اکبر نبوی، محمود اربابی، شهاب اسفندیاری، مهدی مسعود شاهی و محمود احمدی برگزار شد، مباحثی در خصوص آموزش و پژوهش، نشر تخصصی در حوزه سینما، تولید فیلم‌نامه، حمایت از تولید فیلم و حمایت از پخش و اکران در داخل و خارج از کشور مطرح و  مورد ارزیابی قرار گرفت.

تشکیل این جلسات در بنیاد سینمایی فاربی از سه هفته قبل آغاز شده و ادامه خواهد داشت.

