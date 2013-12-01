ستاد نجات تئاتر شهر تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین مختاباد رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای اصلی شهردار تهران رویکرد اجتماعی, فرهنگی است و بخشی از این رویکرد نیز بحث ساخت و ساز و نگهداری اماکن فرهنگی است بنابراین از اعضای انجمن خانه تئاتر خواستم تا در یک جلسه مشکلات ساختمان تئاتر شهر را بررسی کنیم.

مختاباد از تشکیل ستاد "نجات تئاتر شهر" خبر داد و افزود: در این جلسه مقرر شد تا با همکاری شهرداری، وزارت ارشاد و سازمان میراث فرهنگی وضعیت بحرانی ساختمان تئاترشهر به عنوان یک مکان صاحب شناسنامه در عرصه فرهنگ و هنر ایران را ساماندهی کنیم.

عضو شورای شهر تهران همچنین درخصوص فضای پیرامون تئاترشهر متذکر شد و اضافه کرد: این فضا متأسفانه کاملاً غیر فرهنگی و هنری شده است و باید از لحاظ چیدمان،فرهنگی - هنری شود و از حالت بازار مکاره خارج شود تا ساختمان به عنوان یک اثر تاریخی هنری خود را نشان دهد.

راد : وضعیت تئاترشهر اورژانسی است

ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر ایران نیز با تأکید بر وضعیت اورژانسی ساختمان تئاترشهر گفت: متأسفانه چند سالی است که در عرصه های مختلف در اطراف تئاترشهر ساخت و سازهایی صورت گرفته که این مسائل لطمه شدیدی به خود ساختمان زده و علاوه بر آن بر فضای فرهنگی-هنری آن نیز اثر منفی گذاشته است که لازم است از طرف مسئولین ذیربط این موضوع سریعاً بررسی مجدد شود.

وی افزود: ما امروز اینجا جمع شدیم تا با کمک شورای شهر مشکلات ایجاد شده برای این ساختمان فرهنگی-هنری و فضای پیرامون آن را بررسی کنیم تا بتوانیم به یک جمع بندی واحد درخصوص حفظ و نگهداری این اثر تاریخی هنری داشته باشیم.

پری صابری کارگردان تئاتر و سینما نیز با اشاره به اینکه ما در کشور دو سالن تئاتر داریم که استاندارد بین الملل دارند، یکی از آنها تئاترشهر و دیگری تالار وحدت است، گفت: بنابراین لازم است که برای حفظ و نگهداری این آثار هرگونه اقدامی را انجام دهیم.

وی در ادامه افزود: ما به عنوان کسانی که قدم در وادی تئاتر و هنر این مملکت گذاشته­ایم برخود واجب دانستیم از این ساختمان دفاع کنیم، بنابراین امروز به همراه ایرج راد، محمود عزیزی، فرهاد آئیش، طهمورث و علی پویان در اینجا حاضر شدیم تا با کمک شورای شهر این ساختمان را از این وضعیت نابسامان نجات دهیم.

علی پویان مدرس و کارگردان تئاتر نیز که در این جلسه حضور داشت ضمن ابراز خوشحالی نسبت به اینکه یکی از هنرمندان صاحب نام کشور به عنوان عضو شورای شهر تهران پذیرفته شده است، گفت: من این موضوع را به فال نیک می گیرم و اشرافیت آقای مختاباد نسبت به مسائل فرهنگی هنری را یک اتفاق مثبت برای تئاتر شهر و فضای پیرامون آن می­دانیم و امیدواریم که این ساختمان به اصالت خودش برگردانده شود.

وی افزود: امیدوارم نه تنها ساختمان تئاترشهر نجات پیدا کند بلکه گذر هنری فرهنگی که قرار بود بین تئاترشهر و تالار وحدت احیا شود نیز اتفاق بیفتد.