سه نفر در مانور زلزله در نیشابور مصدوم شدند

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به محض وقوع زلزله، دستگاههای امدادی به محل آموزشگاه مذکور اعزام شدند که البته اورژانس 115 نخستین دستگاه اجرایی بود که در محل حادثه حضور پیدا کرد.
وی اظهار داشت: ابتدا مصدومان ردهبندی و مصدومان بدحال با پنج دستگاه آمبولانس و مصدومان دیگر با اتوبوس آمبولانسی به مراکز بیمارستانی هدایت شدند.
این مقام اورژانس 115 نیشابور ادامه داد: حرکت بعدی، ارسال پیامک به مسئولان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی برای اخبار بحران بود.
محمدی خاطرنشان کرد: در همین حال ستاد مدیریت بحران و بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهرستان فعال شدند.
وی با اشاره به فراخوان تیمهایی از بهداشت محیط و روان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در محل وقوع زلزله فرضی برای انجام اقدامات بعد از بحران، اضافه کرد: واحد آموزش اورژانس نیز در این فرصت اقدام به آموزشهای امدادی چون کمکهای اولیه، رعایت نکات بهداشتی در حوزه محیط و روان پرداختند.
مسئول روابط عمومی اورژانس نیشابور اطلاع داد: در مانور امروز سه مصدوم واقعی داشتیم که به بیمارستان حکیم نیشابور اعزام شدند.
محمدی توضیح داد: دو نفر از دانشآموزان در حین خروج از ساختمان آموزشگاه، دچار جراحت و ضربخوردگی دست و پا و یک نفر بهخاطر ورود بتادین به چشمها دچار مصدومیت شدند که اقدامات درمانی بر روی آنها اعمال شد.
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