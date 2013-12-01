صبا در 2 بازی متوالی خانگی میزبان نمایندگان گلستان و مشهد شد

هادی گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم نوجوانان صبای قم که امسال در لیگ برتر باشگاه های کشور حضور دارد در نیم فصل نخست بازی ها بیشترین مسابقات خود را در خانه حریفان برگزار کرده و امیدوار هستیم که در دور برگشت در خانه نتایج خوبی کسب کند.

وی با اشاره به اولین بازی دور برگشت و مصاف صبای قم با شموشک گلستان در لیگ برتر نوجوانان کشور، اضافه کرد: تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در مهم‌ترین دیدار هفته نخست از دور برگشت لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با شموشک گلستان رقابت می‌کند.

قائم مقام تیم های پایه باشگاه صبای قم افزود: این تیم از هفت بازی در نیم فصل نخست بازی های مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور مقابل حریفان خود در پنج بازی شکست خورده و در بازی هفته اول دور برگشت لیگ برتر در قم میزبان شموشک گلستان خواهد بود.

وی ابراز داشت: تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در این گروه با تیم‌های مدرسه عالی حرفه‌ای مشهد، سایپا مشهد، متین بابل، پدیده ساری، دانش فریدون‌کنار، مقاومت تهران و شموشک گلستان هم‌گروه هستند و در بازی آتی خود باید 15 آذر ماه در شهر مقدس قم به مصاف تیم فوتبال نوجوانان شموشک گلستان بروند.

نتایج بازی های تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در دور رفت بازی های مرحله گروهی:

هفته اول: نوجوانان صبای قم صفر – شموشک گلستان 3

هفته دوم: نوجوانان صبای قم 1 – سایپا مشهد صفر

هفته سوم: نوجوانان صبای قم صفر – مقاومت تهران 7

هفته چهارم: نوجوانان صبای قم صفر – دانش فریدونکنار 4

هفته پنجم: نوجوانان صبای قم صفر – متین بابل صفر

هفته ششم: نوجوانان صبای قم 1– پدیده ساری 3

هفته هفتم: نوجوانان صبای قم صفر – مدرسه عالی حرفه ای مشهد 1

برنامه بازی های صبای قم در دو هفته از دور برگشت بازی های مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور:

هفته هشتم: نوجوانان صبای قم – شموشک گلستان (15 آذر در قم)

هفته نهم: نوجوانان صبای قم – سایپا مشهد (30 آذر در قم)

