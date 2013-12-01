منابع طبیعی محیط ایست توسعه مازندران است/ درب برخی هیئتهای ورزشی تخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در ساری افزود: شش موافقت نامه ایجاد پارک 150 هکتاری همانند پارک سی سی سنگان برای استان گرفته شود که همه آنها در منابع طبیعی متوقف شده است.

وی با بیان اینکه درخت مهم است ولی ارزش انسان بیشتر است، ادامه داد: در حال حاضر شکل استفاده از جنگل نیز تغییر کرده است.

وی با اشاره به ظرفیتهای تولیدی استان مازندران یادآورشد: 60 درصد از مرغ تولیدی استان بصورت زنده از استان خارج می شود و برای استانهای دیگر اشتغالزایی ایجاد می کند.

حسینی به وضعیت شیلات در استان اشاره و اضافه کرد: پارسال ماهی خاویاری مازندران از اردبیل به خارج صادر شد زیرا دامپزشکی استان اجازه صادرات را نداده بود.

نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ در مجلس یادآورشد: در حوزه زیرساختهای راه در استان بشدت مشکل داریم و یکی دیگر از مسائل این است که هیچ حق ورودی در راههای استان از مسافران گرفته نمی شود.

حسینی در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسیده بود "چرا در زمان مدیرکلی شما در ورزش استان بیش از 160 نیرو تعدیل و اخراج شدند"، گفت: متوسط سواد در اداره کل تربیت بدنی در آن زمان سیکل بود و یک نیروی فوق دیپلم به عنوان راننده یکی از معاونتها مشغول کار بوده است.

وی اظهار داشت: سه نفر به عنوان متصدی امور کامپیوتر در اداره کل تربیت بدنی سابق استان فعال بودند ولی هیچ دستگاه کامپیوتر در اداره کل وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه ورزش مازندران را جراحی کرده ام، عنوان کرد: باید از افراد متخصص در این حوزه استفاده شود.

سخنگوی فراکسیون ورزش با اشاره به وجود 52 فدارسیون ورزشی در کشور یادآورشد: پول ورزش باید عادلانه توزیع شود و اکنون بازدهی لازم در این بخش وجود ندارد.

وی اظهار داشت: بنر باید در بسیاری از هیئتهای ورزشی در استان مازندران تخته شود، زیرا این استان در 10 تا 15 رشته ورزشی پرمدال و پرمشتری است.

حسینی افزود: در استان بیش از 40 هیئت ورزشی وجود دارد که برخی از آنان حتی 10 ورزشکار ندارند.