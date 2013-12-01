شرایط نامساعد جوی دلیل ناتمام ماندن پروژه ساماندهی ورودی بستان آباد- تبریز است

حمید علی محمدزاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نیمه تمام ماندن پروژه ورودی بستان آباد- تبریز گفت: اگر دستور وزیر نیز برای پروژه ساماندهی ورودی بستان آباد- تبریز ابلاغ شود با توجه آغاز فصل سرما آسفالت ریزی لایه نهایی این پروژه امکان پذیر نیست.

وی در ادامه افزود: لایه نهایی آسفالت به علت حساسیت بیشتر باید با درجه بالای 20 درجه باشد و تا زمانیکه شرایط هوا مساعد نباشد امکان بهره برداری از این پروژه وجود نخواهد داشت.

وی در خصوص مسول اجرای این پروژه اظهار کرد: با توجه به اینکه اعتبار این پروژه قبل از بهره برداری به پایان رسید قرار است بهره برداری توسط راه و شهرسازی استان انجام شود.

محمدزاده در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درمورد زمان اتمام این پروژه نیز گفت: زمان بهره برداری این پروژه به دلیل شرایط نا مساعد آب و هوایی مشخص نیست.

وی هم چنین در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه قرار بود در آبان ماه سالجاری به بهره برداری برسد که به علت کمبود اعتبار هنوز نیمه تمام مانده است.