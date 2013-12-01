تقویت صنعت گردشگری و کشاورزی در توسعه چهارمحال و بختیاری نقش موثری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی ظهر یک شنبه در جلسه توسعه صادرات غیر نفتی اظهار داشت: لازم است برای زیر ساخت عرصه های تولیدی در کشور برنامه ریزی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: کشور وابستگی زیادی به صادرات دارد و این خود یکی از مشکلات اصلی به شمار می آید.

سلیمانی ادامه داد: زیر ساخت های لازم برای گسترش تولید در استان را باید محیا کرد تا بتوان مقداری از وابستگی خود به صادرات را نیز کاهش دهیم.

برخی از پروژه های این استان نیاز به حمایت های مالی و سرمایه در گردش دارند

وی سرمایه در گردش را امری مهم تلقی کرد و یادآور شد: سرمایه در گردش از مهم ترین علت در فعالیت کارگاه های تولیدی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه با نبود سرمایه در گردش نمی توان فعالیت های خود را ادامه داد، بیان داشت: برخی از پروژه های این استان نیاز به حمایت های مالی و سرمایه در گردش دارند.

سلیمانی عنوان کرد: در همین راستا برخی از بانک ها برای رفع مشکلات استان اعلام آمادگی کرده اند که امید است این مشکل حل گردد.

وی اذعان داشت: صنعت گردشگری و کشاورزی در توسعه استان می تواند نقش موثری داشته باشد پس لازم است این دو حوزه را تقویت کرد.

وی تاکید کرد: چنانچه بخواهیم زیر ساخت های تولید استان را افزایش دهیم نباید به منابع دولتی تکیه کنیم.