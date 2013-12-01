مسائل اجتماعی مظلوم واقع شده است /حساس سازی مسئولین نسبت به حوزه مسائل اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در جمع مدیران سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه همواره مسائل اقتصادی و سیاسی در دولت های مختلف در اولویت بوده است نه مسائل اجتماعی، گفت: البته ما قبول داریم که مشکلات اقتصادی علت اصلی ایجاد معضلات اجتماعی است اما دولت و مسئولین مدیریت شهری باید مسائل اجتماعی را نیز مد نظر قرار دهند چرا که مردم سرمایه های اجتماعی کشور هستند.

دانشور اضافه کرد: در بسیاری از مواقع سرمایه اجتماعی بر منابع مالی ارجحیت دارد و نادیده گرفتن مسائل اجتماعی ممکن است که بعدها به یک معضل بزرگتر تبدیل شود و من نگرانم که بعد از رفع مشکلات اقتصادی کشور مسئولین متوجه شوند که با یک معضل و هیولایی به نام آسیب های اجتماعی مواجه شده اند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه حساس سازی تصمیم سازان از بالا به پایین و حتی اعضای شورای شهر لازم است، گفت: حتی در شورای شهر حساسیت لازم نسبت به مسائل اجتماعی کم است چرا که تخصیص ندادن بودجه لازم برای مسائل اجتماعی خود نمودی از این عدم حساسیت است.

وی با اشاره به اینکه حتی در بحث مسائل فرهنگی و اجتماعی در شهرداری تهران کفه ترازو در بودجه فرهنگی نسبت به اجتماعی سنگین تر است، خاطر نشان کرد: باید این موضوع به کمک شما مسئولین سازمان خدمات اجتماعی که از نزدیک درگیر رفع معضلات اجتماعی هستید آسیب شناسی شود تا بتوانیم با یک برنامه ریزی سیستمی خدمات بهتر و بیشتری به مردم شهرمان ارائه کنیم.

دانشور در ادامه با اشاره به اینکه مدیریت شهری با رویکرد جدید انسان محور و رفع معضلات اجتماعی آغاز به کار کرده است، افزود: متأسفانه NGO های ما علاوه بر آنکه توانمندی لازم در رفع معضلات اجتماعی را ندارند، متأسفانه تعداد آنها از انگشتان دست نیز کمتر است و با توجه به این حجم معضلات، آنها نمی توانند جوابگوی مشکلات باشند.

وی همچنین اضافه کرد: درخصوص NGO ها دو کار مهم باید انجام شود، اول آنکه NGOها توانمندسازی شوند چرا که آنها دنبال این هستند که به آنها منابع مالی اختصاص داده شود، در صورتی که ماهیت NGO ها این است که خود بتوانند با تخصصی که دارند منابع خود را تأمین کنند.

وی افزود: موضوع دوم بحث پژوهش و تحقیق در حوزه مسائل اجتماعی است که قطعاً باید برنامه ریزی ها در این حوزه ،ملاک علمی و تحقیقی داشته باشند چرا که بدون آمار و تحقیق نمی توان به اهداف مورد نظر رسید.

دانشور افزود: بنابراین یکی از مطالبات جدی ما از مرکز مطالعات شهرداری تهران و چه مراکزی که به این حوزه مرتبط هستند، این است که پژوهش های جامع و دقیقی برای انجام مطالعات و در نهایت اجرای بهتر در اختیار ما قرار دهند.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت نقش رسانه ها در حساس سازی حوزه اجتماعی، تأکید کرد: رسانه ها نقش کلیدی در حساس سازی مسئولین و جامعه نسبت به مسائل و مشکلات حوزه اجتماعی دارند، که البته این به معنای سیاه نمایی نیست و حتی می توان این مطالب را در رسانه ی تخصصی که مخاطب خاص دارند و می توان از ظرفیت آنها برای رفع مشکلات این حوزه استفاده کرد، انتشار داد.

دانشور در ادامه ضمن تقدیر از شهردار تهران که نسبت به مسائل اجتماعی ورود پیدا کرده است، گفت : من در این حوزه دغدغه دارم و با تمام پتانسیل شورا و مدیریت شهری برای برنامه ریزی و کاستن مشکلات اجتماعی آماده خدمت هستم.

در ابتدای این جلسه زارع صفت مدیر عامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران گزارش از ساختار، مأموریت ها و اهداف سازمان ارائه کرد و از شورای شهر تهران خواست تا این سازمان را در تأمین و تخصیص منابع مالی، رفع خلع های حقوقی و قانونی برای برخورد با معضلات اجتماعی و تنظیم لوایح برای اخذ مجوز های قانونی حمایت کنند.