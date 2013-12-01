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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۰

صمدی:

توسعه پایدار منابع آب مهم ترین هدف برگزاری همایش بحران آب است

توسعه پایدار منابع آب مهم ترین هدف برگزاری همایش بحران آب است

شهرکرد- خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد گفت: توسعه پایدار از منابع آب از مهم ترین اهداف برگزاری همایش بحران آب در چهارمحال و بختیاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمدی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش بحران آب، اظهار داشت: تغییر اقلیم، بحران آب و محیط زیست، از جمله پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران آب به شمار می آید.

وی تصریح کرد: با مدیریت تخصیص و بهره برداری آب می توان برخی از مشکلات ناشی از خشکسالی را از بین برد.

صمدی ادامه داد: لازم است در خصوص مصرف آب فرهنگسازی صورت گیرد تا بتوان مقداری از معضل خشکسالی را با این امر از بین برد.

رئیس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد عنوان کرد: ارائه مقالات و الگوهای صحیح مصرف در بخش شرب، کشاورزی و صنعت را می توان از مهم ترین عوامل برای فرهنگسازی در مصرف آب دانست.

وی با اشاره به اینکه همایش بحران آب به زودی در استان برگزار خواهد شد، اذعان داشت: بهره برداری مناسب از آب، حفاظت از منابع آب های سطحی و زیر زمینی و مدیریت حوضه ای و توسعه پایدار  آب از مهم ترین محورهای همایش به شمار می آید.

صمدی یادآور شد: آبخیز داری و روش های نوین، استهسال آب، انتقال آب بین حوضه ای و آمایش سرزمین و بحران آب از دیگر محورهای این همایش به شمار می آید.

کد مطلب 2186551

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