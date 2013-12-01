681 هکتار عملیات پرورشی در جنگلهای غرب مازندران انجام شد

سید رضا موسوی میرکلایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان در مدت مشابه سال 1391 در حدود یک هزار و 308 هکتار بود که بخشی از آن مربوط به تعهدات عقب افتاده سال 1390 میشد.
وی اظهار داشت: در صورتی که شرکتهای مجری طرحهای جنگلداری تعهدات پرورشی خود را به موقع انجام ندهند، مجوز قطع درخت آنها در چارچوب عملیات پرورشی صادر نمیگردد.
موسوی میرکلایی با تاکید بر ضرورت اجرای عملیات پرورشی در جنگل یادآور شد: عملیات پرورشی شامل کلیه اقدامات حفاظتی مراقبتی و تربیتی درختان از مراحل ابتدایی رویش آنها یعنی نونهال و نهال تا درخت تنومند است.
مسئول پرورش جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر ادامه داد: عملیات پرورشی نوعی تربیت و پرورش درختان جوان و در واقع نوعی سرمایهگذاری در آینده تودههای جوان جنگلی است که سه هدف عمده دارد.
وی گفت: نخستین هدف پرورش جنگل، حفظ و حمایت و گسترش تنوع گونهای درختان برای تضمین پایداری فردی و اجتماعی آنها است.
موسوی میرکلایی با بیان اینکه شناسایی و انتخاب و همچنین حمایت و حفاظت از پایههای کیفی و آیندهدار، هدف دیگر پرورش جنگل است تصریح کرد: ما باید آن دسته از درختان جوان را که در چند دهه آینده تبدیل به درختانی مرغوب میشوند شناسایی و درختان مزاحم آن را حذف کنیم.
وی افزود: سومین هدف از اجرای عملیات پرورش جنگل، تنظیم رقابت برای فراهم کردن فضای رویشی بین پایههای جوان و رُستنیهای مزاحم و نامرغوب است.
مسئول پرورش جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر اظهار داشت: این اهداف زمانی حاصل میشود که انتخاب درختان آیندهدار و حذف گونههای نامرغوب با در نظر گرفتن تمام عوامل موثر انجام شود و برای همین از کارشناسان باتجربه و کارآمد استفاده میکنیم.
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