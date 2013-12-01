گندمان چهارمحال و بختیاری لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ثبت موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران زلزله ای به بزرگی سه ریشتر منطقه گندمان شهرستان بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری را تکان داد.
موقعیت رومرکز زلزله ۳۱.۹۲ شمالي و ۵۱.۱۷شرقي است.
این زلزله در ساعت 14 و52 دقیقه امروز بعد از ظهر این منطقه را لرزانده است.
خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.
شهرکرد - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای با شدت 3 ریشتر گندمان از توابع استان چهارمحال و بختیاری را لرزاند.
